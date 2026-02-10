Daniel Noboa en Loja: Los 3 pedidos urgentes que recibirá el presidente hoy

El arribo de Daniel Noboa a Loja activa la agenda productiva y reaviva los reclamos por vialidad y fronteras

Con el evento “Tecnología para el Agro” en marcha desde la mañana de este martes 10 de febrero en el Complejo Ferial Simón Bolívar, el presidente Daniel Noboa Azin cumple su primera jornada en la ciudad de Loja. La visita, planificada para dos días, busca potenciar la producción de la zona sur mediante la entrega de herramientas tecnológicas, en un acto que coincide con el anuncio de proyectos fotovoltaicos y convenios sociales que alcanzan una inversión de $8 millones.

Sin embargo, el despliegue gubernamental no ha pasado inadvertido para la ciudadanía local. Desde las primeras horas del día, las críticas se han centrado en la ejecución de trabajos de bacheo acelerado en el sector de El Plateado y la vía Catamayo–Loja, realizados apenas la víspera del arribo presidencial. Los lojanos han calificado estas acciones como una respuesta cosmética a problemas viales que requieren soluciones estructurales.

El pliego de demandas: Vialidad, asignaciones y la frontera

Mientras el mandatario encabeza los actos oficiales, el Prefecto y los alcaldes de la provincia mantienen la presión para que la agenda incluya mesas de trabajo técnicas. El prefecto Mario Mancino ha sido enfático en que la prioridad es obtener una respuesta oficial sobre el cierre fronterizo, una medida que ha paralizado el comercio local por más de 45 días, así como la asignación de recursos pendientes del Modelo de Equidad Territorial (MET).

En el ámbito de la infraestructura, las autoridades locales tienen listos los estudios para tres proyectos vitales que requieren una inversión conjunta de $31 millones:

Vía El Cisne–Ambocas: $15 millones.

Ruta Macará–Saucillo: $16 millones.

Vía antigua a Catamayo: Financiamiento de $4 millones por parte de Celec EP.

Incertidumbre en los municipios

Desde el nivel municipal, varios alcaldes señalaron que no han recibido convocatorias oficiales para participar en reuniones con el presidente Daniel Noboa. Francisco Azuero Astudillo, alcalde de Macará, declaró a un medio local que buscarán abrir un canal de diálogo para tratar temas urgentes, entre ellos el cierre de la frontera, que ya supera el mes y medio y ha golpeado directamente a la economía del cantón.

En la misma línea, el alcalde de Sozoranga, Orli Renán Flores, indicó que tras conocer la agenda presidencial envió una solicitud de audiencia a la gobernadora de Loja, Alexandra Jara Minga. No obstante, hasta el momento no ha recibido respuesta. Las autoridades municipales esperan concretar un acercamiento directo con el Ejecutivo para exponer las principales necesidades de sus cantones y coordinar acciones frente a la situación fronteriza.

