Daniel Noboa entregó becas y viviendas en Cuenca, pero no habló de Loma Larga

El primer Mandatario visitó la capital azuaya y otros cantones de la provincia entregando becas e inaugurando proyectos

El presidente Daniel Noboa visitó Cuenca para la entrega de becas para estudiantes de maestrías.

La visita del presidente Daniel Noboa a la provincia de Azuay de este jueves, 11 de septiembre de 2025, se desarrolló en medio de la tensión social y expectativa local ante posibles declaraciones relacionadas al proyecto minero Loma Larga.

El mandatario asistió a dos actos en Cuenca y en la tarde se trasladará a los cantones orientales de Paute y Gualaceo. El objetivo de su visita se ha vinculado a la inauguración de obras, entrega de becas y repotenciación de escenarios deportivos.

El arribo de Noboa a la capital azuaya fue pasado el mediodía, luego de participar en la marcha por la paz que se llevó a cabo en Guayaquil. La expectativa ciudadana se centró en un posible discurso del mandatario sobre el proyecto de minería a gran escala Loma Larga, sin embargo, en ninguno de los actos a los que asistió en Cuenca topó el tema.

Viviendas de interés social en Cuenca

El primer evento al que se dirigió Noboa fue a un recorrido por el proyecto de viviendas de interés social Ryó (270 departamentos) ubicado en la parroquia Monay, norte de Cuenca, que es parte del proyecto ‘Tu casa miti-miti’.

Durante su intervención, el mandatario se refirió a la marcha realizada en el Puerto Principal apuntando que “caminamos juntos, dejando las banderas políticas y nos unimos para pedir paz, justica y respeto de nuestros derechos”.

Becas para maestrías

Luego se dirigió hacia el Teatro del Museo Pumapungo, centro de Cuenca, donde se entregaron 1.100 becas (37 en Cuenca) para maestrías virtuales y se acreditó a dos institutos interculturales bilingües.

Daniel Noboa lideró marcha en Guayaquil con fuerte presencia militar y autoridades Leer más

En el evento, el Presidente se limitó a destacar la importancia de las becas como una forma de impulsar el desarrollo del país, reseñó que ha visitado Cuenca por más de 20 ocasiones para entregar benefios sociales y volvió a referise a la marcha desarrollada en Guayaquil puntualizando que "decenas de person marchamos por la paz y la justicia" y se despidió sin topar el tema minero en Quimsacocha.

De su parte, la ministra de educación, Alegría Crespo detalló que el 65% de las becas entregadas fueron dirigidas a mujeres y que 124 se quedan para beneficiarios de la provincia de Azuay.

El mandatario completará su agenda con dos eventos más que se tienen previstos en Paute, para la inauguración de un centro gerontológico, y en Gualaceo para la inauguración de proyecto de repotenciación del Coliseo Raúl Baca Carbo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!