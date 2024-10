Daniel Noboa carece de un modelo energético alternativo

Daniel Noboa puso en evidencia, durante la entrevista que tuvo con Rafael Cuesta en TC Televisión, que en su cabeza no tiene un modelo energético distinto al que actualmente mantiene al Ecuador sumido en una serie de siniestros apagones. El presidente, durante la hora de entrevista, se explayó dando sus datos sobre la situación de las presas hidroeléctricas, sobre gestiones para traer nuevas fuentes de generación térmica, sobre el futuro de determinados proyectos, pero, en ningún momento, esbozó una crítica al modelo estatista que ha mantenido al sector privado marginado de la posibilidad de invertir en energía eléctrica.

¿Cuáles son las soluciones que plantea Daniel Noboa a la crisis energética? Leer más

Es más, si se observa la entrevista, se verá a un presidente bastante cómodo con el modelo heredado del fervor ideológico de Montecristi y echando más bien puyas a los dos gobiernos anteriores al suyo, es decir al de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Noboa nunca criticó a las mafias sindicales que operan a la sombra de los gobiernos de turno ni a los políticos que se aferran al tabú ideológico que parte del supuesto de que el inversionista privado es un burgués imperialista enemigo del pueblo. Tan cómodo y satisfecho se lo vio a Noboa con el actual sistema que, más bien, cuando Cuesta le preguntó sobre el límite de 100 megavatios que la ley establece para la inversión privada, se refirió a él en muy buenos términos. Es decir, a Noboa no le parece, como a muchos expertos, que limitar la inversión privada en proyecto de energías renovables a 100 megavatios es un obstáculo para un nuevo orden de cosas, mucho más eficiente y poderoso.

Noboa no se refirió, quién sabe si por motivos electorales, a la camisa de fuerza que impone el esquema que dejó montado el constituyente de Montecristi y el gobierno de Rafael Correa. Ni una sola palabra. Es más, resultó inaudito que pocos meses después de que haya apuntado con su dedo acusador a la primera ministra de Energía de su gobierno, la correísta Andrea Arrobo, no la mencionó siquiera. Inaudito porque hace pocos meses, en abril para ser más precisos, el gobierno de Noboa no solo pidió la renuncia a Arrobo por su manejo de la crisis energética, sino que también se la incluyó en una lista de 22 personas a las que el entonces secretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong, denunció en Fiscalía por los delitos de paralización de un servicio público y traición a la patria.

Es más, sugirió que los proyectos que había iniciado Guillermo Lasso no existían en la realidad y prefirió callar lo que se sabe a estas alturas del partido: que Arrobo se negó a escuchar al equipo para la transición de Lasso porque, les dijo, ella ya sabía lo que había que hacer. En algún momento dijo, por una pregunta de Cuesta, que había removido a muchos funcionarios suyos por la falta de resultados para evitar los apagones, pero ni siquiera se acordó de Arrobo. ¿Prefirió no hablar de Arrobo porque la nombró ministra en virtud del acuerdo de “gobernabilidad” al que llegó con el correísmo al inicio de mandato?

Hay que reconocer que Noboa mantuvo un tono sereno durante la entrevista, algo que gustó en determinados sectores de la opinión pública. Además, que también gustó que haya aparecido como sincero y que haya reconocido que esta crisis está afectando sus posibilidades electorales, algo que no lo había hecho hasta ahora. Sin embargo, llamó la atención que refiriéndose a la crisis energética apuntara con el dedo acusador únicamente a los gobiernos de Moreno y Lasso. En ese sentido, fue grosero lo que dijo sobre el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón que, luego de más de 13 años, recién va a entrar en operación. Según Noboa, fueron los sesgos ideológicos de sus dos antecesores los que impidieron que se acabe su construcción.

Daniel Noboa anunció reunión con Gustavo Petro: ¿de qué hablarán? Leer más

En realidad cualquier persona que sepa algo sobre el fracaso de Toachi Pilatón sabe que todo comenzó en 2011 cuando el gobierno de Correa contrató a la empresa rusa Inter Rao y como hizo tan mal los trabajos el mismo Correa la sacó del proyecto en 2017. Además, que la demora en Toachi Pilatón estuvo relacionada con los escándalos de corrupción de Odebrecht, que estuvo encargada de algunas obras y que pagó al menos 1 millón de dólares, en coimas, a un funcionario del correísmo.

Habría que preguntarse si Noboa no esbozó siquiera una idea sobre un nuevo modelo para el sector energético porque carece de uno, porque está de acuerdo con el que existe o no quiere confrontar al correísmo.

Unos ofrecimientos que habrá que ver si se concretan

La entrevista a Noboa no dejó grandes titulares. Hizo unos anuncios que habrá que esperar para creer en ellos: la posibilidad de montar un reactor nuclear con la asistencia de Francia (el país más avanzado en energía nuclear), otro proyecto fotovoltaico por 80 millones de dólares con Canadá y que los apagones van a concluir en diciembre. Además, dejó algunas interrogantes como aquel anuncio de que ha recuperado 3 mil millones de los mafiosos. ¿Dónde están? Sería excelente saber porque se trataría de una cifra colosal que hasta salvaría al país de más endeudamiento.

Cuando Rafael Cuesta le preguntó sobre el ofrecimiento del presidente Gustavo Petro de convocar a los países de la región para ayudar al Ecuador, Noboa respondió con un par de codazos al presidente de Colombia y sin la grandeza que tiene que mostrar un estadista. Aún hay que esperar a las entrevistas que se prevén para estos días para ver si a Noboa le interesa cambiar el actual Estado de las cosas.

Para más noticias, visite el siguiente enlace.