Daniel Mendoza renuncia a su cargo de asambleísta

Daniel Mendoza sorprende a los miembros de la Comisión Multipartidista y a las denunciantes Verónica Guevara (RC) y Tanlly Vera (CREO) al anunciar su renuncia al cargo de asambleísta. Lo anunció durante la comparecencia a la Mesa legislativa que investiga un presunto tráfico de influencias de parte del ahora exlegislador.

“Les dejo este mensaje. A los jóvenes, a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a mis detractores: renunciar es también liderar. No se trata de liderar siempre desde el frente, se puede y se debe también liderar desde atrás. He autorizado a mi abogadaa que al final de mi intervención proceda a ingresar mi renuncia irrevocable a mi calidad de asambleísta. Lo hago con el mayor sentido patriótico, puesto que estoy más convencido que nunca, que el cambio que el Ecuador necesita no se conseguirá siendo parte del sistema”, señaló Mendoza.

El hasta ahora legislador hizo una intervención de quince minutos, en donde dijo que él se presentaba para defender su inocencia, y que esto lo demostrará ante la autoridad competente y no ante los asambleístas. “Con el debido respeto que ustedes se merecen, no es ante ustedes que debo demostrar o defender mi inocencia. La sanción política que ustedes buscan en esta Comisión puede que cuente con los votos, como puede que no, pero lamento que partan de una premisa equivocada al creer que me interesa evitar una sanción política por parte de ustedes”, señaló.

Sostuvo que en la Comisión se han presentado argumentos alejados de la verdad, al tiempo de señalar que lo que buscan los asambleístas acusadores es un momento de fama con miras a lo que será las próximas elecciones.