Daniel Mendoza comparecerá mañana para presentar sus pruebas de descargo

Se echaron para atrás. Los asambleístas que conforman la Comisión Multipartidista, Xavier Casanova (PAIS), Héctor Yépez (CREO) y Ronny Aleaga (RC) que investigan las denuncias de tráfico de influencias en contra del asambleísta de Alianza PAIS, Daniel Mendoza, resolvieron recibir este miércoles al legislador para que presente sus pruebas de descaro, esto luego de que ayer lunes 29 de junio de 20202, decidieron no recibirle debido a sus inasistencia por dos ocasiones ante el organismo parlamentario.

Sin embargo, hoy el presidente de la Comisión, Xavier Casanova, en la sesión dio a conocer la carta que envió María Gabriela Moreira, abogada de Mendoza, donde insiste en ser recibida junto con su defendido, y ejercer su derecho a la defensa. En la misiva hace referencia en la decisión de la Mesa de recibir a la Fiscal, Diana Salazar, quien pidió el diferimiento de su comparecencia prevista para el lunes por cuanto está asistiendo a la audiencia de apelación del caso Sobornos, “paradójicamente en la misma audiencia que me encuentro recurrente”, precisa.

Sostiene que la normativa constitucional y legal determina el derecho que tiene toda persona a la defensa y en este caso, no puede ser la excepción. “Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes (…), en el caso particular de mi cliente se ha indicado y justificado con la documentación que se adjuntó en su momento que no podrá ser asistiendo de su abogada de confianza, lo que vulnera su legítimo derecho a la defensa, más aún cuando si se ha tomado en cuenta dicha justificación para la comparecencia de la señora Fiscal General, lo que además viola el principio de igualdad y proporcionalidad”, señala en su escrito.

Bajo estos argumentos, los asambleístas decidieron recibir a Mendoza, y cumplir con el pedido. En la misma diligencia también se recibirá a la fiscal, Diana Salazar, y a la ministra de Gobierno, María Paula Romo.