Un cúmulo de críticas rodea a la preventa de crudo que busca el gobierno

Es un proceso que genera dudas y hasta renuncias. La nueva preventa de crudo que está negociando el Gobierno de Lenín Moreno con China no son bien vistas por diversos sectores. Es más, durante el Feriado de Difuntos, los principales gerentes de Petroecuador y Petroamazonas dejaron el cargo por no coincidir con la visión de Moreno y del ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz.

Ricardo Merino, ahora exgerente general subrogante de Petroecuador, fue el más franco. Según dijo en su carta de renuncia, presentada el domingo 1 de noviembre, las preventas de petróleo atadas a créditos deben ser analizadas con detenimiento para evitar caer en los errores e ilegalidades que se cometieron durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.

“Debo sugerir se realice el análisis objetivo y técnico por parte de las diferentes carteras de Estado e instituciones relacionadas a la determinación de disponibilidad de producción de crudo y volúmenes programados de entrega, de tal manera que se evidencie el cumplimiento de la normativa expedida para el efecto y de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, relacionadas con este particular”, señaló Merino.

Su antecesor también tuvo reparos a la venta anticipada por la complicación que podría tener en la entrega de crudo para ventas spot y otros compromisos. Pablo Flores, exgerente general de Petroecuador, dejó el cargo por esa y otras diferencias con el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz.

Pero la preventa también genera ruido en Petroamazonas. Esa empresa está encargada de entregar el crudo que explota en el país y hay temor por la cantidad de barriles que se está ofreciendo a China.

Tal como informó EXPRESO, en septiembre, el Gobierno de Lenín Moreno busca un crédito de 1.400 millones de dólares a cambio de un compromiso de preventa de 70 millones de barriles de crudo.

Este Diario conoció que el ahora exgerente general de Petroamazonas, Juan Carlos Bermeo, también tuvo reparos a esa operación y por eso, y otros motivos, presentó su renuncia el domingo 1 de noviembre.

Según trascendió, su reemplazo ya está seleccionado y será presentado en las próximas horas. Para Petroecuador, en cambio, no hay candidatos interesados en el cargo.

¿Por qué la resistencia de las gerencias salientes? Pablo Flores reconoce que hay una responsabilidad peligrosa si se negocian acuerdos por fuera de lo que establece la ley. Firmar un crédito sin contar con el respaldo legal, técnico y operativo podría acarrear consecuencias para el involucrado.

En eso coincide el presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Ramiro García. Él asegura que las cartas y las advertencias escritas tienen poco peso si se firmó un documento. Tarde o temprano, la investigación en caso de una irregularidad alcanzará a todos los que dejaron huella en la transacción.

Pero, ¿por qué se insiste en la venta anticipada de petróleo a China si hay tantas dudas alrededor? Básicamente, y lo dice el propio Gobierno, no hay otra alternativa. La difícil situación económica y la crisis derivada de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus cercaron las opciones de Ecuador.

El 16 de septiembre, el subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, Juan Hidalgo, envió una carta a Ricardo Merino para insistirle en la aceptación de las condiciones negociadas entre el Gobierno y China para una nueva preventa de crudo. En la misiva, el funcionario admite que la renegociación de bonos de deuda externa que ejecutó el Ejecutivo frenó la posibilidad de nuevo endeudamiento con papeles. En otras palabras, y pese a los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), China es la única opción.