Cultura: El legado de Pedro Lemebel, en aprietos

Pasa hasta en las mejores familias. Sin embargo, en el caso de los sobrinos Mardones Lemebel, no son los terrenos de la abuela o de una tía lejana los que generan la disputa entre los parientes del afamado escritor chileno, sino los derechos de su obra.

Cuando este falleció en 2015, ya había alcanzado la fama internacional. Dejó su cuantioso legado en manos de su hermano Jorge Mardones Lemebel, quien, pese al distanciamiento entre ambos, no solo lo conservó, sino que logró impulsar y difundir su memoria.

Desde 2019, se cedieron los derechos para filmar ‘Tengo miedo torero’, una adaptación de su novela más famosa, que arribó a la plataforma de Streaming Amazon Prime, para convertirse en un éxito. Poco después, Jorge Mardones falleció, pero sus hijos continuaron con su proyecto, firmando un contrato con la editorial Planeta para la reedición de toda su obra.

Desde 2021, se publicaron diez de sus libros, entre ellos ‘Incontables’, ‘Háblame de amores’, ‘De perlas y cicatrices’ y ‘Adiós, Mariquita linda’.

“Ha habido un renacimiento de su obra”, recordó en una entrevista Josefina Alemparte, directora editorial de Planeta en Chile y editora del autor en sus últimos años. “Siempre se le leyó en Chile, pero la película generó un fenómeno. Conecta con la gente, porque su obra cuenta a ese país que ha sido invisibilizado, cuenta la vida de la gente que vive en los márgenes a nivel político y social”, dijo.

Sin embargo, ahora la recuperación de su memoria corre el riesgo de desaparecer, tras que editorial Planeta anunciara el cese a las ediciones, reediciones, publicaciones y distribución de los libros del escritor.

Al centro de la disputa están las dos hijas de Jorge Mardones, Geraldine y Daniela, y en el fondo una historia incómoda: la de la gestación de una de ellas.

Y es que Geraldine fue fruto de un amorío extramarital, por lo que no tuvo relación con su padre o su tío, y porque la relación con sus medios hermanos fue siempre tirante, como lo explicó la joven a TVN Chile.

“Nos llevamos hasta que demandé a mi padre para que me reconociera. De ahí no me volvieron a hablar. Ni siquiera me avisaron cuando él murió”, dijo.

Pero esta se abstuvo de iniciar acciones legales hasta este año, cuando se enteró de que recibía las regalías de la obra de Lemebel sin decirle.

“Daniela ni siquiera informó a la editorial de la muerte de su padre, y siguió recibiendo pagos directamente, careciendo de la representación legal de Geraldine. Hasta el día de hoy, Daniela no nos ha informado sobre el estado financiero de los ingresos por la obra del escritor”, explicó el jurista Felipe González.

Este planteó que junto a la joven, “siempre hemos estado en posición de una negociación de fomento de la obra del artista a todo nivel, pero solo hemos encontrado la misma respuesta: Daniela quiere fuera de todo a Geraldine a cambio de exiguos montos de dinero”, agregó.

Por su lado, Daniela Mardones ha indicado que no dará declaraciones y a través de su abogada declinó referirse al tema, indicando que el caso quedará en manos de un juez árbitro.

Según lo que se conoce, las partes solicitaron una partición de los bienes, que debe llevar a cabo un juez, y que tomará un promedio de dos años.

Mientras tanto, la editorial anunció que esperará el tiempo necesario a que se emita una resolución para así renovar los contratos que están vencidos. “Solo así se asegurará la distribución de toda la obra de Pedro Lemebel, para permitir que su legado literario siga llegando a los lectores”, indicaron en un comunicado.

BIOGRAFÍA DEL AUTOR

Nació en 1952. Fue escritor, cronista y activista LGBTI. Estudió en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile donde se licenció como docente de artes plásticas. Posteriormente se dedicó a los talleres literarios. Publicó las obras ‘Tengo miedo torero’, ‘Háblame de amores’ y más.