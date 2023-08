Con el sonar de las trompetas y pétalos lanzados al féretro, así despidió el pueblo de Machala al profesor Carlos Falquez Batallas, quien murió la madrugada del 28 de agosto.

Hubo llanto y mucho dolor en los seguidores del político orense.“Mi eterno agradecimiento al profesor Falquez, sin duda es el hombre que nos dio dignidad, por eso estoy agradecida, se nos va el mejor alcalde que ha tenido Machala”, dijo en medio de lágrimas Margarina Alvarado, quien estuvo en el homenaje que le hicieron a Falquez en los bajos del Municipio de la ciudad.

Cientos de machaleños esperaban afuera de la Catedral para acompañar al féretro a su última morada. Luego de la misa de cuerpo presente, el ataúd salió cargado por agentes de tránsito rumbo al Municipio de Machala, ubicado a una cuadra de la iglesia.

En ese lugar lo esperaban unos 100 trabajadores municipales que lanzaron pétalos de rosas al féretro de Falquez. “Él se merece este homenaje, hizo mucho por Machala, El Oro y el país en el ámbito deportivo”, dijo su hijo y ex alcalde de Machala Carlos Falquez Aguilar. “Recuerdo a mi padre como un amigo, siempre me llamaba o yo lo llamaba a las 06:00 todos los días, me decía: ‘panela, qué hay para hoy’. Recuerdo cuándo era niño, en un jeep salíamos a las calles a pegar las pancartas cuando él se lanzó para diputado, eso siempre lo llevo conmigo”, expresó Falquez Aguilar.

Su recorrido inició por la Av. 25 de Junio, una arteria principal de la ciudad que él regeneró en su primera administración como alcalde.

Luego, tomó la calle Juan Montalvo e hizo una parada en el Centro de Arte, Luz Victoria Rivera de Mora, otra de las obras de su administración cómo alcalde. De fondo sonaba la canción ‘Machala Amor y Esperanza’, una de las música que acompañó a Falquez a lo largo de su carrera política desde el 2005 y que se ha convertido en un ícono del Partido Social Cristiano (PSC) en Machala.

Su recorrido, siguió por la Av. Rocafuerte, otra obra de Falquez, por esta calle las familias se asomaban a los balcones y con las banderas de la 6 recordaban a Falquez Batallas. “Es un hombre que ha hecho historia en Machala, debemos recordarlo como el hombre que fue, un alcalde que hizo mucho por la ciudad. Yo me consideré su amiga, por eso me duele su partida, se ha ido un hombre valioso de Machala”, expresó en medio de lágrima Juanita Maldonado, una mujer que en su mano derecha tenía un puñado de pétalos de rosas listo para lanzarlo en el féretro del profesor Carlos Falquez.

Las honras fúnebres iniciaron a las 10:00 de este martes en la Catedral de Machala. Hasta allí llegaron personalidades de la política nacional para darle el último adiós a Carlos Falquez, político de trayectoria ecuatoriana que falleció víctima de una fibrosis pulmonar.

Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano (PSC) y amigo de Falquez, recordó las vivencias a lo largo de más de 40 años de trayectoria política. “Afianzamos nuestra amistad cuando ambos fuimos Gobernador, él de El Oro y yo del Guayas, pocas veces discrepamos, más coincidimos. Se nos va el hombre que le cambió el rumbo a Machala”, expresó el ex alcalde de Guayaquil.

Previo a la misa intervino el alcalde de Machala , Darío Macas; Clemente Bravo, prefecto de El Oro; Mercedes Serrano, Gobernadora, y Carlos Falquez Aguilar, ex alcalde de Machala, quien recordó a su padre como un hombre que amaba a su pueblo que hasta los últimos días participó activamente en la política de El Oro.

El cuerpo de Falquez llegó a las 14:20 hasta el Camposanto Parque de La Paz de Machala, donde hubo una ceremonia íntima para los amigos y familiares.

Para las honras fúnebres, los agentes de Movilidad Machala cerraron las principales calles céntricas de Machala. Hubo un operativo desde la noche del lunes hasta las 14:00 de este martes 29 de agosto.

