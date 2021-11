El expresidente Rafael Correa no compareció ante la Comisión de Fiscalización.

La sesión subió de tono. Al final del testimonio de Luis Eduardo Sánchez Yánez, tercer socio de Fondo Global de Construcciones (Foglocons) ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que investiga el caso Álex Saab se produjo un cruce de acusaciones entre el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio; y el legislador del correísmo, Roberto Cuero.

Este primero increpó a Villavicencio por mostrar fotos del excandidato presidencial, Andrés Arauz, con personas vinculados a investigaciones fiscales fuera del país y con ello crear un eventual nexo que a criterio de Cuero no existe. A lo que el presidente de la Comisión le recordó a Cuero que "su gobierno" (refiriéndose a la administración del expresidente Rafael Correa) lo persiguió, allanó su casa y lo mantuvo en el exilio durante cinco años. "Tuve una sentencia ilegal y finalmente les gané. Hay que tener calidad moral para hablar en esta comisión... Su gobierno fue un gobierno de perseguidores", dijo Villavicencio a lo que Cuero lo increpó y recibió el respaldo de su coideario Gabriela Molina.

Previo a este cruce de acusaciones, la mesa recibió exsocio de Foglocons, Luis Sánchez Yánez. Este fue cuestionado sobre la firma de constitución de dicha empresa ante la Notaría 37 de Guayaquil. Tal como lo publicó EXPRESO, Ángel Pulido, quien en realidad se llama Germán Rubio, sentenciado por drogas en Francia y por quien Estados Unidos ofrece un recompensa de 10 millones de dólares, firmó dicha acta ante la notaria Wendy Vera, pero sus registros migratorios establecen que no estuvo en el país el 19 de septiembre de 2012 cuando se constituye la empresa. El mismo caso sucede con Sánchez Yánez, quien también firma ante la misma notaria la escritura sin registrar su permanencia en el país aquel día.

Sánchez primero reconoce que firmó la escritura. Al ser cuestionado por Villavicencio sobre cómo pudo firma si su registro migratorio no lo ubica dentro del país, Sánchez no supo responder con exactitud. Primero hace mención a un poder y luego a que pudo firmarlo en Venezuela, pese a que la notaria certifica que tanto Pulido como Sánchez estuvieron frente a ella y de paso por el país, sin embargo su registro migratorio no los ubica dentro del territorio ecuatoriano.

Está mi firma, está firmada. Ahora si la firmé en Venezuela... Yo soy el que constituyó la compañía con el 40 %. Muchos de los documentos se firmaron en Venezuela. Es una realidad. Así como constituí también los transferí. Luis Eduardo Sánchez Yánez, exsocio de Foglocons.

Sánchez informó que el pasado 5 de noviembre presentó una demanda penal en Colombia en contra de Fernando Villavicencio por declaraciones en su contra que lesionan su honra y honor. En esta misma sesión estaba previsto que sean recibidos el expresidente Rafael Correa y el excandidato presidencial, Andrés Arauz, en calidad de exfuncionario del Banco Central del Ecuador. Ambos no asistieron. En publicaciones en Twitter dijeron que lo harían cuando luego de que el presidente Guillermo Lasso comparezca ante la Comisión de Garantías Constitucionales por el caso Pandora Papers.