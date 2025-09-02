Crisis en hospitales públicos: ¿Qué ministros comparecen hoy ante la Asamblea?

Dos comisiones legislativas de la Asamblea Nacional tiene previsto abordar temas de la crisis de salud en Ecuador

La mesa de Garantías Constitucionales es presidida por Jaime Estrada, del correísmo.

Este martes 2 de septiembre de 2025 la Asamblea Nacional destinará parte de su agenda legislativa a abordar los casos de neonatos fallecidos en hospitales y la crisis en el sistema de salud en general.

De acuerdo con la agenda legislativa, la Comisión de Niñez y Adolescencia seguirá con su proceso de fiscalización a los casos de muertes de neonatos en la Red de Salud del Ecuador.

Por su lado, la Comisión de Garantías Constitucionales seguirá con su proceso de fiscalización a la crisis sanitaria del país por falta de fármacos e insumos médicos.

La Contraloría General del Estado abrió una auditoría de gestión en el Hospital Universitario de Guayaquil, tras el fallecimiento de 12 neonatos ocurrido en julio de 2025.



Más detalles👉https://t.co/bcOBJmPycK pic.twitter.com/uuo9awvduD — Diario Expreso (@Expresoec) August 25, 2025

Las autoridades que comparecerán a la Asamblea Nacional

Según la agenda legislativa, la mesa de Comisión de Niñez y Adolescencia tiene previsto recibir a representantes del Hospital Universitario de Guayaquil, donde se han registrado los últimos casos de neonatos fallecidos.

Los funcionarios son:

Marco Zambrano, gerente general del Hospital Universitario de Guayaquil

Adriel Sarduy, responsable de Especialidades Clínicas y Quirúrgicas

Edell Álava, responsable de Neonatología

Mildred Pincay, de Talento Humano

Willims Fernández, del Servicio de Terapia Respiratoria

Ruzda Cadena, de Gestión de Calidad

Eduardo González, médico epidemiólogo

Por otra parte, la mesa de Garantías Constitucionales tiene previsto recibir a varios ministros de Estado del Gobierno del presidente Daniel Noboa. Asimismo, al director el general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Los ministros son:

Jimmy Martin, ministro de Salud Pública

Sariha Maya, ministra de Economía y Finanzas

Francisco Abad, director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!