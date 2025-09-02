Expreso
JAIME ESTRADA COMISION GARANTIAS ASAMBLEA
La mesa de Garantías Constitucionales es presidida por Jaime Estrada, del correísmo.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Crisis en hospitales públicos: ¿Qué ministros comparecen hoy ante la Asamblea?

Dos comisiones legislativas de la Asamblea Nacional tiene previsto abordar temas de la crisis de salud en Ecuador

Este martes 2 de septiembre de 2025 la Asamblea Nacional destinará parte de su agenda legislativa a abordar los casos de neonatos fallecidos en hospitales y la crisis en el sistema de salud en general.

RELACIONADAS

De acuerdo con la agenda legislativa, la Comisión de Niñez y Adolescencia seguirá con su proceso de fiscalización a los casos de muertes de neonatos en la Red de Salud del Ecuador.

Por su lado, la Comisión de Garantías Constitucionales seguirá con su proceso de fiscalización a la crisis sanitaria del país por falta de fármacos e insumos médicos.

Las autoridades que comparecerán a la Asamblea Nacional

Según la agenda legislativa, la mesa de Comisión de Niñez y Adolescencia tiene previsto recibir a representantes del Hospital Universitario de Guayaquil, donde se han registrado los últimos casos de neonatos fallecidos.

Los funcionarios son:

  • Marco Zambrano, gerente general del Hospital Universitario de Guayaquil
  • Adriel Sarduy, responsable de Especialidades Clínicas y Quirúrgicas
  • Edell Álava, responsable de Neonatología
  • Mildred Pincay, de Talento Humano
  • Willims Fernández, del Servicio de Terapia Respiratoria
  • Ruzda Cadena, de Gestión de Calidad
  • Eduardo González, médico epidemiólogo

Por otra parte, la mesa de Garantías Constitucionales tiene previsto recibir a varios ministros de Estado del Gobierno del presidente Daniel Noboa. Asimismo, al director el general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Los ministros son:

  • Jimmy Martin, ministro de Salud Pública
  • Sariha Maya, ministra de Economía y Finanzas
  • Francisco Abad, director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

