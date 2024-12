Crisis de agua afecta Babahoyo ante fallas en el sistema de bombeo

Ya son más de tres días los que Eloiza Tovar lleva buscando alternativas para sobrellevar la escasez de agua que experimenta en su inmueble, ubicado en las calles García Moreno y 18 de Mayo, en Babahoyo. La usuaria aseguró que desde inicios de esta semana el servicio fue deficiente, pero en estos últimos días el problema se agudizó porque no tenía agua ni para lavarse las manos, lavar la ropa o cocinar.

Aumentan las quejas ante la autoridad local

El problema ha generado que se le acumule la ropa sucia, los platos queden sin lavar y, adicionalmente, se incrementen los gastos para adquirir botellones de agua y así solventar las necesidades básicas. De ahí que los usuarios se han quejado ante la autoridad de la urbe frente a la incomodidad que genera la falta del líquido vital. Un problema que lo experimentan además el 50 % de la población del casco urbano.

Ivonne Gaibor, residente de la ciudadela Universitaria, aseguró que el problema que ahí sufren es el mismo, pese a estar puntuales en los pagos de las planillas. “No es justo que tengamos que soportar estos inconvenientes y menos en estas festividades que se aproximan”, expresó.

Otro sector afectado es la ciudadela Barrio Lindo y desde ahí la habitante Elsa Fernández le pidió a la Alcaldía solucionar el problema, pero con inmediatez.

A decir de las autoridades, un problema electromecánico causado por las variaciones de voltaje que existen por los cortes de energía eléctrica ha dado paso al problema. TATIANA ORTIZ FRANCO

“Créame que esto es horrible porque podemos vivir sin luz, pero no sin agua. Ya hace varios años experimentamos algo similar para esta misma temporada y no queremos que vuelva a ocurrir. Estamos cansados, indignados”, enfatizó.

¿Qué dicen las autoridades locales?

El gerente de la Empresa Pública Municipal de Saneamiento Ambiental de Babahoyo (EMSABA EP), Johann Sánchez, explicó que todo se originó por un problema electromecánico causado por las variaciones de voltaje que existen por los cortes de energía eléctrica.

Esto se dio específicamente en el pozo 4 del campo de pozos La Chorrera, pero aseguró que ya se instaló un nuevo sistema de bombeo. Sin embargo, añadió que el nivel de presión se irá restableciendo en los próximos días.

Vecinos exigen soluciones rápidas y efectivas

Néstor Mejía, residente de Babahoyo, espera que el problema no se extienda hasta el fin de semana. “En mi casa vivimos 8 personas, 4 trabajamos y pasamos fuera casi todo el día de lunes a viernes, pero el sábado y domingo pasamos todos. ¿Cómo cocinaremos? Mis padres son adultos mayores. No hay derecho a vivir así. No tiene sentido… Es jugar con los derechos del ciudadano”, sentenció.

