La situación es preocupante y la perspectiva es peor. El 2021 encuentra a la ciudad y al país con un repunte sostenido de casos de COVID-19, que tiene al tope a los hospitales y que aún espera los efectos de la presencia de la variante del virus detectada en el Reino Unido, con una mayor capacidad de contagio.

En contrapartida, a dos semanas de iniciado el 2021, aún persisten las falencias en la contención del virus señaladas desde que se declaró la crisis sanitaria en el país hace diez meses: no se hacen pruebas de testeo ni suficientes de diagnóstico, necesarias para aplicar la principal estrategia de los países que han tenido un mejor control de la pandemia: detectar casos a tiempo y aislar.

“La forma más eficaz para salvar vidas es romper la cadena de transmisión y para hacer eso hay que hacer pruebas y aislar”, decía Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la Organización Mundial de la Salud, en marzo de 2020.

“No se puede apagar un incendio con los ojos cerrados”, comparaba, para resaltar la importancia de las pruebas. Sin embargo, eso es lo que menos ha hecho Ecuador y continúa debiendo diez meses después.

“Caminando a ciegas”, corrobora con otro símil el director de Investigación de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) y magíster en Salud Pública y en Epidemiología clínica, Daniel Simancas Racines.

“No fortalecimos la vigilancia epidemiológica, no tenemos un sistema de rastreo, de pruebas masivas; estamos muy vulnerables, caminando a ciegas, tratando de enfrentar a un virus que no sabemos dónde está”, dice a EXPRESO, al explicar por qué, diez meses después de su inicio y ya en 2021, la pandemia sigue siendo incontrolable para el país.

Lejos de prevenir y detectar infectados a tiempo, los datos que se manejan son los de sus consecuencias: hospitalizados, ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI)y, lamentablemente, de decesos.

“En el último fin de semana y hasta el martes pasado, el incremento de pacientes en Guayaquil fue mayor. La ocupación de las UCI es de 100 % y la hospitalización está por encima del 80 % en áreas de Covid”, reseña a este Diario el director de la mesa técnica de Salud del Municipio porteño, Carlos Farhat.

La cifra de fallecidos también subió de un promedio de 3 pacientes por día en septiembre; a 8,7 por día, según datos del domingo 10 de enero. A su criterio, esto significa que el comportamiento de la enfermedad en los últimos días “se ha vuelto más agresivo”.

La ocupación total de camas de UCI también la tiene el hospital Luis Vernaza, de la Junta de Beneficencia. Y hay pacientes en Emergencia que están a la espera de una de ellas, describe el jefe del área de Medicina crítica y Terapia intensiva, Luis González Zambrano.

Es una situación que se mantiene desde la última semana de diciembre. Y aunque ya desde septiembre empezaron a ver un repunte, tener pacientes en espera es algo que no ocurría desde meses atrás.

González recuerda que los enfermos que ingresan a UCI es porque tienen un cuadro muy delicado. De allí que el promedio de decesos sea del 30 %, un porcentaje algo mayor que los de otras patologías.

Y aunque ese porcentaje no ha aumentado; en cifras absolutas reconoce que, si hay un mayor número de pacientes en UCI, proporcionalmente también aumenta el de fallecidos.

Algo que también lo corroboran las funerarias, que han visto elevar su número de servicios por día, según publicó el miércoles pasado este Diario.

Es difícil predecir qué va a pasar en los siguientes días, pero mientras la población en general no entienda que esto no ha terminado, que esto sigue siendo grave, el riesgo de que esto no baje, es alto.

Dr. Luis González