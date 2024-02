Cotopaxi: Se ratifica la suspensión de eventos masivos durante este feriado

Las autoridades de control anunciaron inicio de acciones legales en contra de los organizadores de eventos de aglomeración de personas que no respeten la decisión de las autoridades.

Joanna Gallardo, intendenta General de Policía en Cotopaxi, explicó que la semana pasada la mesa de seguridad mantuvo una reunión. Después de un análisis de seguridad decidieron no entregar permisos para el desarrollo de eventos de aglomeración masiva.

Respecto al documento emitido por el Ministerio del Interior donde se manifiesta que en el ámbito de sus competencias, en coordinación con las instituciones pertinentes, se podrán autorizar los eventos. Al existir un consenso previo de suspensión de eventos de aglomeración masiva.

Desde el inicio del estado de excepción el 8 de enero, la intendencia no registra ningún pedido para permisos para eventos que se vayan a desarrollar. Esto se debería al trabajo interinstitucional que se desarrolla donde el trámite inicia en el municipio con la obtención del uso de suelo, aprobación de plan de contingencia y finalmente llegan a la intendencia.

Durante los días de feriado se intensifican los operativos de control con Fuerzas Armadas y Policía Nacional para suspender los eventos de aglomeración masiva que se registren. En el caso de los organizadores pueden ser detenidos y procesados por el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), donde se establece como sanción la privación de libertad de uno a tres años de libertad.

Los únicos eventos que se pueden realizar son las fiestas familiares que no atenten contra la seguridad. “Recordemos que vivimos momentos difíciles, que la delincuencia no nos va a tomar de sorpresa, que no vayamos a estar confiados. Todavía debemos cuidarnos” aseguró la autoridad.

Por su parte Hugo Arroyo, comandante de Policía en Cotopaxi, indicó que desde el mediodía de este viernes iniciaron con el operativo de feriado de Carnaval, donde se extenderá el control por las vías de la provincia.

Explicó que harán cumplir la resolución adoptada por la mesa de seguridad del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Provincial, de no permitir eventos masivos, entonces se va a controlar el cumplimiento de esta disposición, no han entregado, ni emitido por ninguna autoridad ningún permiso.

En algunos cantones prácticamente ya han sido suspendidos y notificado que no se va a realizar ningún evento, lo que les ayuda para el control de la seguridad ciudadana enfocada al control de libadores.

En la reunión mantenida decidieron que van a realizar operativos con la Comisaría Nacional e Intendencia de Policía y en caso de existir algún evento masivo de aglomeración actuarán en coordinación con la Fiscalía. De ser el caso el cometimiento de algún delito proceder a la detención de las personas.

Pero si bien fueron claros que sobre todo en la mesa de seguridad y la intendencia lo ratificado que no están permitidos los eventos de más de 400 personas pero si son eventos menores de 400 personas ¿cómo se va a actuar en este

Un total de 718 policías trabajarán en toda la provincia reforzando la seguridad en los sectores turísticos y comerciales de los siete cantones.

