Ya lo sentenciaba Nicolás Maquiavelo, cuando en su libro titulado ‘El Príncipe’ decía que: “el príncipe cuyo gobierno descanse en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo” porque “no se puede confiar en ellos”, ya que “aspirarán siempre a forjar su propia grandeza” y “con toda seguridad llevarán al príncipe a la ruina”, por lo que “un principado o una república deben tener sus milicias propias”. Para los militares retirados y que estuvieron al frente de una guerra, consultados por este Diario, este fue el gran error de Rusia.

Hace una semana, el ejército privado del Grupo Wagner se rebeló ante el presidente ruso Vladimir Putin al no querer someterse al mando en el Ministerio de Defensa y manifestaron que el motivo de esta lucha no eran los que Rusia había declarado, que “en documentos estratégicos de la OTAN aparece que Rusia es uno de sus dos enemigos” y estaban orquestando un ataque contra ellos. Esta es una de las razones por las que se inició la Operación Especial Militar, como prefieren llamarlo desde el lado ruso. Este grupo armado inició una marcha hacia Moscú, capital rusa.

En su trayecto tomaron la ciudad de Rostov del Don, sin resistencia. Pero a 200 kilómetros de la capital rusa, Yevgeny Prigozhin, dueño de este grupo, retrocedió con su compañía sin que ocurra un sangriento enfrentamiento, a pesar de los fuertes pronunciamientos del presidente ruso Vladimir Putin, en los que los acusó de traición.

Putin ofreció a los mercenarios de Prigozhin dos opciones: unirse al ejército o irse a Bielorrusia. Cualquiera fuera su decisión, ninguno tendrá cargos ni se los someterá a juicios penales tras la rebelión armada, enfatiza Vladimir Sprinchan, embajador plenipotenciario y extraordinario de la Federación de Rusia en Ecuador. Para el diplomático, esta fue la única forma de evitar una guerra civil en su país y la pérdida de civiles.

Sin embargo, para el secretario de Asuntos Exteriores británico, James Cleverly, en su declaración oral ante la Cámara de los Comunes sobre la situación en Rusia, el pasado 26 de junio, “la rebelión de Prigozhin es un desafío sin precedentes a la autoridad del presidente Putin y está claro que están surgiendo grietas en el apoyo ruso a la guerra”, ya que “ahora que los líderes de Rusia no pueden justificar esta guerra ni siquiera entre ellos, el único camino correcto para Putin es retirar sus tropas y poner fin a este derramamiento de sangre ahora”.

MERCENARIOS 200.000 personas conformaron el Grupo Wagner, en Rusia, y fueron dotadas con armamento bélico. Estas armas reingresarán al Ministerio de Defensa.

Pero el término de este conflicto no va a ser así, asegura el embajador ruso y sostiene que Rusia todavía se mantiene fuerte y “aunque en otros países solo con tomarse la capital se logra un golpe de Estado, en Rusia se tienen que ganar todo el territorio”. A su criterio, es imposible que 200.000 personas obtengan el poder de esa forma, además, que no le significa un costo político.

Aunque la Embajada de Rusia enfatiza que no pueden revelar el número de militares especializados y retirados -entre 30 y 55 años- que están en el frente de batalla, indicaron que esta nación cuenta con 200.000 voluntarios. Los únicos que no participan en este conflicto son los jóvenes entre 18 y 20 años que recién terminaron el servicio militar. Los voluntarios reciben la misma remuneración que la de un soldado, afirma el diplomático ruso, 3.000 dólares.

A los mercenarios tuvieron que contratarlos porque “las tropas no estaban bien preparadas para participar en esta operación” por lo que les era necesario, declara Sprinchan.

A pesar de contar con un gran número de combatientes, Rusia contrató a mercenarios. Paco Moncayo, general retirado y quien comandó el conflicto de la Guerra del Cenepa, en 1995, señala que las guerras se privatizaron a raíz del ataque a las Torres Gemelas, en 2001. El servicio logístico y todo el soporte lo brinda una empresa privada, por ejemplo, este Grupo Wagner está organizado como una empresa para ponerse al servicio del Estado que mejor les pague, han estado en Siria, Sudán, cuando estos no tienen la capacidad o la confianza de su gente.

Aun así, esto era algo que podía pasar, a criterio del coronel en servicio pasivo Patricio Enríquez, ya que los mercenarios no tienen “unidad de mando, que es uno de los principios de guerra, podría perjudicarles la victoria, porque denota unas tensiones internas en Rusia y Ucrania podría aprovecharse. Es por esto por lo que en guerra es preferible que los combatientes sean militares formados por el Estado, quienes no tienen otro objetivo que el de luchar y “ofrendar su vida por su patria”. Los mercenarios tienen sus propias ambiciones, expone.

Enríquez perteneció al batallón de infantería Capitán Díaz, Nro. 10. Este grupo estuvo en la provincia de Loja, cuando Ecuador enfrentó a Perú en el Conflicto del Alto Cenepa. Este enfrentamiento bélico ocurrió durante enero y febrero de 1995. Aunque en su zona no se libró la guerra, tuvo que estar pendiente de que los peruanos no invadieran el territorio ecuatoriano. En ese entonces, Enríquez era capitán y tenía 30 años.

Aun así, el término de la guerra contra Ucrania parece no tener fin. De acuerdo con las declaraciones del embajador Sprinchan, su país está listo para negociar y firmar un acuerdo de paz, cree que esto no se vaya a dar, porque Ucrania “recibió instrucciones de Londres de no parar el conflicto”.

Cleverly expresó, en junio pasado, que “en la Conferencia de Recuperación de Ucrania, enviamos un mensaje claro de que no solo apoyaremos a nuestros amigos ucranianos, mientras resisten el ataque de Putin, sino que también los apoyaremos en la paz posterior”.

Para Gerardo Castillo, sargento primero retirado, quien estuvo al frente del Conflicto del Alto Cenepa, como tropa, en la Brigada San Jorge, un soldado está preparado anímica y mentalmente para estar en un enfrentamiento bélico por largo tiempo, como lo que duraron las dos guerras mundiales.

EXPRESO se contactó con 38 de las embajadas europeas acreditadas ante el Ecuador, de las cuales solo Rusia accedió a la entrevista; las delegaciones de los países Suiza, Italia, Egipto, Israel, Hungría y Turquía indicaron que no se pronunciarían. La Embajada de Francia canceló la entrevista y la delegación japonesa nos indicó que la diplomática estaba fuera del país. El resto, hasta el cierre de la edición, no se pronunció.

En los primeros cinco meses del conflicto contra Ucrania, el Grupo Wagner recibió 1.000 millones de dólares, indica el embajador ruso Vladimir Sprinchan. Este grupo mercenario estuvo conformado por 20.000 hombres, un porcentaje de ellos fueron reos, que no tenían graves cargos y que obtuvieron su libertad al unirse a Prigozhin, sin que termine su sanción, pero su salario fue “más del que recibe un soldado ruso, 3.000 dólares mensuales”.

Motivos por el que Rusia contrató a mercenarios

Pero si Rusia cuenta con un gran número de efectivos, ¿por qué los contrató? El general retirado Moncayo comenta que cuando el presidente ruso llamó a su gente a que se movilice para combatir, hubo una enorme fuga de personas que estaban en la edad de ser convocada. Lo que demuestra que la población no tenía esa voluntad que se destacó cuando los rusos enfrentaron la invasión de Napoleón Bonaparte o la de Adolfo Hitler.