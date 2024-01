Cosepe se reúne en Guayaquil para tratar la construcción de cárceles

La ministra de Gobierno adelanta que no hay presupuesto.

A su llegada a la Gobernación del Guayas, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia expuso los temas a tratar en la reunión del Consejo de Seguridad Publica y de Estado (Cosepe). En primera instancia dijo que se revisará un informe del Sistema de Administración Carcelaria (SNAI) para la construcción de las cárceles de seguridad. Se estima que sean en Santa Elena y en Pastaza.

La función en el caso Metástasis de los nuevos vinculados con prisión preventiva Leer más

"Hay una tercera ubicación, no pierdo las esperanzas de que logremos el financiamiento de una tercera cárcel que tendría que definirse el sitio".

En relación a la reducción de las muertes violentas y la criminalidad, la funcionaria insistió que el plan Fénix está en marcha pero que los asesinatos no pueden disminuir de forma drástica.

"El gobierno tenía proyectado casi 9.000 muertes pero cerramos el año con algo más de 7.600; para mí eso ya es ganancia que no llegamos a 9.000. No es que voy a dejar que dejen de ver muertes violentas de un día para otro. En un mes bajamos de 95.8 homicidios diarios a una tasa de 25 punto y tanto. No quiero dar cifras exactas, porque después uno que quiere ser candidato anda hablando", resaltó la funcionaria.

En relación a los recursos para los proyectos de seguridad, Palencia resaltó que no existen dineros para muchos proyectos ya planificados y será el ministro de finanzas, Juan Carlos Vega tendrá que dar explicaciones. Por lo tanto, ahora se enfoca en conseguir financiamiento.

Cuatro heridos, dos en estado crítico, deja un accidente de tránsito en El Troje Leer más

Otro de los temas en los que fue reiterativa es en no hablar mal de la Policía Nacional pese a que se ha detectado a uniformados involucrados en casos de corrupción. Recalcó que existe autodepuración y dijo que no quería dar números sobre los uniformados separados por temas de seguridad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!