Corte Nacional: José Suing excluye a Godoy de la terna para la Judicatura

Consenso y espíritu democrático han sido las palabras más usadas por el presidente (e) de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, al momento de hablar del proceso para la definición de su terna para el Consejo de la Judicatura.

Sus palabras fueron puestas a prueba el viernes 17 de enero de 2024, cuando citó a la reinstalación de un pleno extraordianrio para tratar el tema de la terna. Como primer elemento, Suing ordenó que la reunión no se transmita, de esta forma evitó que se conociese el debate, a ratos acalorado, entre los magistrados. Se trataba de una reinstalación del pleno del 20 de diciembre, en donde había propuesto construir una “terna de consenso”.

Pues el beneplácito se dio en la elección de Marco Rodríguez Ruiz, actual juez de la Sala Penal de la Corte Nacional. La mayoría de los jueces lo apoyaron, pues además de ser su compañero se trata de un funcionario de carrera, con más de 25 años de experiencia en la función judicial y que comenzó como ayudante judicial y oficial mayor de la entonces Corte Suprema de Justicia.

Los otros dos nombres fueron propuestos por Suing. Alexandra Villacís Prada ha sido docente universitaria, ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Espíritu Santo (UESS) de Guayaquil, y socia del Estudio Jurídico Jiménez-Carbo & Asociados.

Edison René Torres Calderón, el tercero de la terna, ha desempeñado altos cargos públicos en el gobierno de Lenín Moreno, cuyo primo Arturo Moreno Encalada es fundador del movimiento Pueblo, Igualdad, Democracia (PID), parte de la coalición con Acción Democrática Nacional (ADN).

En el gobierno de Moreno, Toro fue superintendente de Comunicación (2018); y en 2024 llegó a la Judicatura, para ejercer el cargo de asesor del actual presidente del organismo, Mario Godoy, pero se quedó hasta el 7 de enero pasado. También, en 2022 se posesionó como conjuez ocasional del Tribunal Contencioso Electoral para los próximos cuatro años.

Un acuerdo a medias entre los jueces nacioanales

La polémica surgió en el pleno por estos dos nombres. La jueza Daniella Camacho expresó su deseo de buscar funcionarios de carrera y que tengan conocimiento de la función judicial. No hubo una votación. Al final, la mayoría de los jueces optaron por reconocer la facultad constitucional que tiene Suing para seleccionar la terna, ya que, al menos, uno representa el sentir de la mayoría y, por otro lado, no incluye a Godoy, uno de los preseleccionados por Suing hasta antes del escándalo con la jueza Nubia Vera, quien lo denunció por haberle supuestamente presionado para que fallara a favor del gobierno y no levantará la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad, con quien Daniel Noboa tiene una larga y enraizada pugna.

De esta terna, según la Constitución, saldrá el próximo presidente de la Judicatura y su suplente, quienes estarán en el cargo hasta el 2031. El proceso es que Suing envíe los nombres al Consejo de Participación Ciudadana y luego este organismo elija a los vocales de la Judicatura.

Una judicatura que ataque a la corrupción

Para el director de la Escuela de Derecho de la UIDE, Miguel Molina Díaz, el “ánimo de Suing” de concertar una terna es un motivo para destacar “aunque muchos juristas creemos que esa es una prerrogativa del presidente y no del pleno. “El que preside la terna es Marco Rodríguez, una persona que tiene muy altas credenciales en la función judicial, ha sido secretario de juzgado y tiene una trayectoria académica muy interesante porque ha sido docente de la UIDE, en materia penal”.

Sobre los otros dos miembros de la terna, Molina dijo que no conocía mucho. Pero lo más importante es conocer cuál es el cargo y “lo fundamental es entender el momento histórico que atraviesa el país”.

Asegura que uno de los mayores retos para el próximo presidente del Consejo de la Judicatura será la corrupción endémica en la función judicial, la penetración del narcotráfico. “La Función Judicial hoy se enfrenta a desafíos mucho mayores”.

Pablo Encalada, abogado penalista y docente universitario, coincide con Molina en que se buscó seguir una línea de consenso, “pero la Constitución de la República dice que el presidente es quien envía, por eso aprecio y valoro el espíritu democrático, pero si eso generaba un problema y no lograba sacar, él debía ejercer su autoridad”.

Considera que Suing tiene todas las potestades para simplemente presentar los nombres al pleno o enviarlos directamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. “Esperar que todos se pongan de acuerdo, pues nos quedábamos sin terna”.

Sobre los perfiles, Encalada dice que solo conoce a Rodríguez, pero sobre los otros dos colegas no ha escuchado. “Sobre Marco Rodríguez puede decir que es un funcionario de carrera, por lo menos da la garantía de que conoce el sistema desde adentro. Es bueno que sea un funcionario judicial el que presida la terna”.

Con la elección de los tres perfiles, solo la Función Ejecutiva debe enviar sus tres postulantes, pues ya cumplieron la Fiscalía, la Defensoría Pública y la Asamblea Nacional.

Finalmente, el CPCCS será el que elija a los cinco vocales y los cinco suplentes.

Un funcionario judicial con larga carrera: Marco Rodríguez Ruiz, juez Nacional

Lleva más de 25 años en la Función Judicial. Comenzó como ayudante en la exCorte Suprema. Ha sido juez de primer nivel, provincial y de la Corte Nacional. También ha sido docente en la Universidad Central, Universidad Andina y más.

Trabajó en la Defensoría del Pueblo: Alexandra Villacís Parada, abogada en libre ejercicio

Fue decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Espíritu Santo (UESS) de Guayaquil, y es socia del Estudio Jurídico Jiménez-Carbo & Asociados. Fue funcionaria de la Defensoría del Pueblo, en Guayaquil, entre 2022 y mayo de 2024.

Fue asesor de Mario Godoy hasta enero: Edison Toro Calderón, abogado en Libre ejercicio

Ha hecho su carrera en el servicio público. Fue superintendente de Comunicación, en 2018, y entre 2022 y 2024 estuvo en la Superintendencia de Competencia Económica. Llegó a la Judicatura en 2024 y salió el 7 de enero pasado.

