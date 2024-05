CNJ aprueba la terna de la que saldrá el nuevo presidente de la Judicatura

Luego de un extenso debate, la Corte Nacional de Justicia conoció y respaldó este 23 de mayo de 2024 los perfiles de quienes integran la terna para designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, la misma que será remitida al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por el presidente de la máxima corte, el doctor José Suing.

La terna de la que saldrá el nuevo presidente de la Judicatura la conforma Telmo Molina Cáceres, juez de garantías penales y jurisdiccionales del distrito Metropolitano de Quito: Dunia Martínez Molina, exintegrante de la Comisión Calificadora para la renovación de juezas y jueces de la Corte Constitucional; y Hugo Landívar Orellana, experto en derecho constitucional.

Sobre el tercero en la terna que la Corte Nacional de Justicia enviará al CPCCS, Landívar Orellana, se conoce que es el coordinador del recién inscrito partido político del oficialismo, ADN.

Durante la sesión, Ema Tapia, presidenta subrogante (e) de la Corte, opinó que no era el momento adecuado para enviar la terna porque la renovación de la Judicatura 'está a la vuelta de la esquina'. Esta será en enero de 2024 y la Corte tendría que enviar una nueva terna en noviembre próximo.

Tapia justificó su postura en que se pone en riesgo la continuidad de los concursos que están en marcha, entre ellos, el de jueces de la Corte Nacional. Su postura no fue respalda por el magistrado.

Uno de ellos, el expresidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, al referir que no era posible que la institución no tenga a su delegado en la Judicatura. También cuestionó que el presidente (e) de la Judicatura, Álvaro Román, no haya activado antes el mecanismo de designación ante el CPCCS.

EL CPCCS MARCÓ LOS TIEMPOS

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) informó el 20 de mayo de 2024 que notificó a la Corte Nacional de Justicia un pedido para que remita la terna de la cual saldrá el próximo presidente del Consejo de la Judicatura.

Álvaro Román, presidente encargado de la Judicatura, fue titularizado en el cargo en diciembre pasado, luego del arresto de Wilman Terán, hoy procesado por el caso Metástasis.

El CPCCS dio un plazo de cuatro días para que la Corte Nacional remita los nombres de tres profesionales que puedan presidir la Judicatura.

En 2022, también estuvo vacante la presidencia de la Judicatura. Entonces el presidente de la Corte Iván Saquicela envió varias ternas, pero el proceso se estancó en el CPCCS.

Finalmente, durante la presidencia de Saquicela, un grupo de jueces, liderados por Byron Guillén, exigió participar en la selección de la terna. Al interior de la Corte se recogieron las firmas para auspiciar la candidatura de Wilman Terán.

