En la Corte inició el juzgamiento de Pablo Romero por posible peculado en el caso Caminito

En la Corte Nacional de Justicia inició este martes 22 de junio de 2021 el tercer juicio para Pablo Romero, exsecretario de la desaparecida Senain. El exfuncionario del gobierno del expresidente Rafael Correa está acusado de presunto peculado en el denominado caso Caminito.

El juzgamiento inició a las 09:00 con la exposición de alegatos de parte del fiscal general subrogante Wilson Toainga quien anunció que durante el juicio se demostrará que hubo utilización de recursos públicos, que existió una supuesta operación de contra inteligencia en donde se involucró a altos funcionarios del gobierno.

Anunció que Romero y los demás procesados, en calidad de funcionarios públicos, dispusieron de forma arbitraria recursos del Estado. Dijo que los sospechosos actuaron como funcionarios públicos de la exSenain y que la operación Caminito fue realizada por Pablo Romero. Detalló que Cecilia S. fue la encargada de los recursos económicos en la operación, Walter O., como operativo, realizó viajes a Uruguay en donde entregó, a alias el Ruso, recursos.

Insistió en que los datos personales de el Ruso no son reales pues los archivos del consulado de España demuestran que pertenecen a Edwar Soler. Además mencionó que no existen productos o servicios en la operación como gastos de viaje. Por el caso hubo una pérdida para el Estado de 162.546.19 dólares, según una la pericia contable financiera. A cuatro de los sospechosos los acusó en calidad de autores y a una quinta persona como cómplice.

Juan Carlos Perea, defensor de Romero, ofreció demostrar que fue una acción de riesgo técnico y que se utilizó recursos humanos capacitados y que la negociación con la fuente humana, que fue secreta.

Aclaró que las acciones no solo duraron del 1 de julio a 1 de agosto del 2013 sino hasta febrero de 2014, que no existe material producto de ese servicio porque fueron cuestiones intangibles como las asesorías. Para él no existe medio de prueba para determinar perjuicio económico.

Juan Carlos Salazar defensor de Wálter O y Cecilia S. dijo que probará que no existe delito que perseguir, que las labores de inteligencia fueron ajustadas a derecho, que no hay abuso de dinero y que el Ruso sí existe y se llama Iván Germán Velásquez Durán.

Luis Freire, abogado de Jorge G. manifestó que probará que las funciones eran administrativas y no operativas.

Finalmente Carlos Manosalvas abogado de Juan de Dios Lozano anunció que en el juicio demostrará que su cliente no dispuso de bienes del Estado, ni hubo beneficio propio o para terceros y que su actuación se apegó a los lineamientos de la exSenain.

Comentó que las órdenes fueron dispuestas por su jefe jerárquico superior y no tenía opción de negarse a realizar. Adicionalmente reveló que la documentación de julio a agosto fue incinerada como indica la normativa.

Hasta el mediodía la Fiscalía presentó a cuatro testigos para demostrar la culpabilidad delos procesados. Pablo Romero tiene hasta el momento dos sentencias: una por el fallido secuestro del activista Fernando Balda y otra por la introducción de artículos prohibidos a la cárcel en la que fue recluido. Fue extraditado de España en febrero de 2020.