La Corte Constitucional reitera que el presidente no tiene impedimentos para decretar estados de excepción

La Corte Constitucional ha señalado por segunda vez que el presidente Lenín Moreno no tiene impedimentos para decretar estados de excepción focalizados que permitan limitar la movilidad de las personas y así frenar el aumento de casos y muertes de COVID-19.

Esto tras una serie de declaraciones que han hecho diversos ministros sobre las decisiones que ha tomado la Corte de "bajar" los decretos emitidos días y meses atrás por Moreno.

"Confinamiento selectivo se pidió antes del feriado de Semana Santa y por un mes. Se tomaron las medidas y la Corte Constitucional dio de baja por tercera vez el estado de excepción. Somos respetuosos de las instituciones y pediremos un cuarto estado de excepción", escribió este 18 de marzo en su cuenta de Twitter el secretario de gabinete de la Presidencia, Jorge Wated. El ministro de Salud, Camilo Salinas, y el presidente del COE, Juan Zapata, han dicho lo mismo en los últimos días, según ha venido adelantando EXPRESO.

El pasado miércoles, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional anunció nuevas medidas entre las que está la restricción vehicular de 20:00 a 05:00 en cantones de 11 provincias más afectadas y en los ejes nacionales del país y pidió a la Corte Constitucional que los reciban en una reunión para informarles a detalle de la situación sanitaria del país.

“Aquí nos toca una tarea compleja que es equilibrar la situación económica con la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo y que demanda medidas que hemos venido tomando y que requieren ser fortalecidas en estas provincias que estamos mencionando. Esperamos la confirmación de la Corte. Queremos construir un estado de excepción con más vigencia de la que han tenido los otros. Los últimos tres decretos han sido dado de baja, no podemos seguir en esta situación. Esta situación va de largo”, dijo el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, tras la cita del COE.

Sin embargo, durante esa reunión que se llevó a cabo el jueves 15 de abril, los jueces de la Corte reiteraron a las autoridades del Comité que únicamente el presidente de la República es quien tiene la facultad de dictar las medidas necesarias "sobre la base en los estudios técnicos del COE nacional y en el ámbito de sus competencias, junto con las autoridades de Salud, del IESS y de otras entidades seccionales" y les recalcaron que el organismo "no limita, restringe o autoriza al primer mandatario hacer uso de sus facultades", según se informó desde el departamento de prensa de la Corte Constitucional.

En su último dictamen del 6 de abril pasado, los jueces de la Corte Constitucional señalaron que, por medio del decreto, el presidente daba al COE nacional "atribuciones y competencias" que no le correspondían.

"Estas autorizaciones abiertas impiden que la Corte realice un control formal y material de las medidas que podría ejecutar el COEN durante el estado de excepción, conforme lo exigen los artículos 122 y 123 de la LOGJCC. Tampoco habría objeto de control al autorizar que dichas medidas no sean emitidas mediante decreto ejecutivo", se señala en el documento.

SITUACIÓN DE QUITO

El alcalde Jorge Yunda también se refirió a la necesidad de imponer medidas, al menos por 15 días, para frenar el aumento de contagios en la capital.

"Delicada situación del sistema sanitario en la ciudad, por más duras que sean las medidas debemos tomarlas para bajar la ocupación hospitalaria, al menos por unos 15 días, afortunadamente todas las autoridades están conscientes, esperamos la comprensión de la ciudadanía", escribió el sábado por la noche en su cuenta de Twitter.

Ximena Abarca, secretaria metropolitana de Salud, dijo también se mostró preocupada después de que el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito determinara que el contagio de la variante británica ya es comunitario.

"La variante de Reino Unido que circula en Quito es más contagiosa y tiene efectos más graves. Últimos estudios científicos (The Lancet) muestran que el virus se propaga considerablemente por aerosoles en el ambiente. Por favor no salga de su casa si no es estrictamente necesario", aseguró.