El correísmo marca distancia entre sí: Viviana Veloz discrepa con Alexis Mera

La sentencia condenatoria contra Danilo Carrera Drouet, dictada el pasado 20 de noviembre, sigue generando revuelo en diversos sectores, especialmente en el correísmo. Esta vez se trata de alguien que está en funciones versus alguien que enfrentó procesos legales por irregularidades durante su gestión.

Una muestra de esto son los mensajes de la red social X que posteó la Presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, en respuesta al exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera.

El Tribunal Anticorrupción determinó que el empresario guayaquileño merece una pena de 10 años de prisión. No obstante, el juez aclaró que deberá cumplirla en un centro de privación de libertad, a pesar de tener 83 años, y que se le descontará de la condena el tiempo que ha permanecido en arresto domiciliario.

La investigación del caso Encuentro se inició en enero de 2023, tras la filtración de audios de llamadas entre los supuestos involucrados. En las grabaciones se menciona una red de corrupción que manejaba los contratos del sector eléctrico ecuatoriano.

"Discrepo contigo, Alexis. Danilo Carrera no es ningún perseguido político", dijo Veloz.

Discrepo contigo, Alexis. Danilo Carrera no es ningún perseguido político. Incluso, su sentencia debió ser por narcotráfico en el caso León de Troya, y no por delincuencia organizada. Fue uno de los líderes de la estructura de corrupción para desfalcar al Estado, todo esto con el… https://t.co/TeO3C1QfWs — Viviana Veloz (@VivianaVelozEc) November 23, 2024

¿Qué otras figuras del correísmo se han pronunciado?

Anteriormente, el expresidente de la República, Rafael Correa, escribió en X citando a Alexis Mera: "Yo confío en el criterio jurídico de Alexis Mera. Si fuéramos nosotros, ya estaría el presidente condenado por ‘influjo psíquico’, pero NO vamos a convertirnos en lo que ellos son. Defenderemos siempre la verdad y la justicia".

Por su parte, Andrés Arauz, excandidato a la Presidencia por el correísmo, también se refirió al tema e hizo la siguiente puntualización.

"Danilo Carrera no es ningún perseguido. Pero acelerarse a decir que la sentencia era persecución, cuando la sentencia escrita aún no ha sido publicada, es falto de rigor académico. No coincido con Alexis Mera", escribió en X, aunque evitó corregir a Rafael Correa, líder del movimiento.

En X, Arauz añadió: "Danilo Carrera es, ha sido y será no solo el cuñado de Lasso, sino su ALTER EGO. No son solo parientes, sino que el uno es delegado del otro en el banco, en las offshore, en las propiedades, en los nombramientos estatales, etc."

Danilo Carrera es, ha sido y será no solo el cuñado de Lasso, sino… pic.twitter.com/oXrp4kLdPF — Andrés Arauz (@ecuarauz) November 22, 2024

