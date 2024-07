El correísmo debate si el encebollado se come con pan o chifle

De no creer. En medio de la creciente preocupación ciudadana a causa de los incesantes niveles de violencia que azotan al país y que a diario provocan imágenes desgarradoras como las del hallazgo de un cuerpo desmembrado en Guayaquil o las de la masacre de este fin de semana en Santa Rosa (El Oro), el debate que generan ciertos sectores políticos en redes sociales se ha reducido a cuestiones triviales y sin sentido, como la reciente discusión planteada por el correísmo y a la que también se unió el precandidato presidencial de Construye: sobre si el encebollado se debe comer con pan o chifles.

Todo surgió a raíz de una publicación del expresidente Rafael Correa en X (antes Twitter), en donde compartió una fotografía comiendo un encebollado en Milán (Italia). "Tremendo encebollado mixto en Milán, con albacora traída de Ecuador y camarones ecuatorianos", escribió.

Unas cuantas horas después, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gustavo Jara, le respondió que le faltó acompañar el plato con "chifle, tostado y una coca cola heladita". Inmediatamente Correa le replicó: "¡Error!!! El encebollado se come con pan enrollado".

En ese momento se integró a la conversación virtual Luisa González, excandidata presidencial y actual presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana. "Por favor Presi, ¡Cómo se ocurre! No se puede comer una sopa de pescado con yuca mezclada con pan eso se come con CHIFLE", escribió en un tuit.

Tremendo encebollado mixto en Milán, con albacora traída de Ecuador y camarones ecuatorianos.

¡Espectacular! pic.twitter.com/zFdo2hsIaN — Rafael Correa (@MashiRafael) July 13, 2024

Correa volvió a responder: "Cómo se come el arroz, puré y carne apanada. A los ecuatorianos nos encanta mezclar carbohidratos…" Todo esto mientras el país se conmocionaba y exigía seguridad al Gobierno y a la clase política del país por lo sucedido en Santa Rosa, provincia de El Oro, luego de que un grupo de sicarios entrara a un bar para acabar con la vida de cinco personas.

Más adelante, González indicó que para resolver la cuestión del encebollado procedería a realizar una encuesta, para que el tema "se resuelva en democracia". Para este punto de la conversación, ya varios internautas y coidearios de la Revolución Ciudadanía se habían unido al debate.

La actual asambleísta y exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, a quien Fiscalía busca vincular en una investigación por un presunto peculado, se pronunció en X y dijo: ¡Se acabó el debate @LuisaGonzalezEc y @MashiRafael! El mejor encebollado se come en Durán con Chifle y pan !!"

¡Se acabó el debate @LuisaGonzalezEc y @MashiRafael! 😅😅 El mejor encebollado se come en Durán con Chifle y pan !! 🙈 pic.twitter.com/KhoYhnYhrm — Alexandra Arce Plúas (@Alexandra_Arce) July 14, 2024

Finalmente, González elaboró una encuesta en la red social X para ponerle fin a la controversia generada. La pregunta que planteó fue: "¿El encebollado se come con pan o con chifle?" Además, indicó que si la opción del pan ganaba, Abraham Verduga, afín al correísmo, y ella -González- probarían el encebollado con pan. Por el contrario, si se imponía la opción del chifle, Rafael Correa debía comer encebollado con chifle.

En medio de la interacción digital, hasta el exvicepresidente Alberto Dahik -opositor de Correa-terminó salpicado. Un usuario de X escribió: "Mañana en Ecuavisa Dahik experto en gastronomía dando sus mejores perlas. Encebollado con pan, chifle, canguil o tostado". El expresidente respondió: "Si sabe tanto de encebollados como de economía, lo come con papas…".

Si sabe tanto de encebollados como de economía, lo come con papas…🤷🏻‍♂️ https://t.co/56PvMMpDON — Rafael Correa (@MashiRafael) July 14, 2024

A las 10:15 de este lunes 15 de julio, Luisa González compartió los resultados de su encuesta. "Luego de 9.170 votos ha ganado el Encebollado con Chifle", escribió. Efectivamente, con el 77 % había ganado la opción del "encebollado con chifle".

Luego de 9.170 votos 🗳️ ha ganado el Encebollado con Chifle.



Atentos que se viene el almorzando con el @MashiRafael yo voy llevando el encebollado y los chifles de #ElCarmen #Manabí 💪🏻☺️

Nos vemos en TikTok 🎉🎈💪🏻👏🏻🙌🏻 pic.twitter.com/oUEg2eCQuf — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) July 15, 2024

Correa se pronunció frente a los resultados. "Lamentablemente, desde ahora la RC5 queda dividida en dos vertientes: la del encebollado con pan y la del encebollado con chifles. Estamos menos, pero somos más", escribió.

¿En qué momento entra a la discusión Henry Cucalón, precandidato de Construye?

Una cuenta en X había compartido un video publicado por Cucalón en el que el político se muestra comiendo encebollado y preguntando a sus seguidores si se lo acompaña con ají peruano o no. "¿Cómo les gusta? Los aniñados, por favor, no respondan. Los que por primera vez van a ir a comer encebollado en la campaña, esos no respondan", se le escucha decir a quien también fue ministro de Gobierno durante la administración de Guillermo Lasso.

El usuario @Politiks_Ec, que compartió el video de Cucalón escribió, en un tono jocoso : "Es tan poderoso el influjo psíquico de @MashiRafael que lo puso a comer encebollado hasta a @henrycucalon".

Es tan poderoso el influjo psíquico de @MashiRafael que lo puso a comer encebollado hasta a @henrycucalon 😂 pic.twitter.com/wWP4CqOGbA — Politiks (@Politiks_Ec) July 14, 2024

En respuesta al tuit y al debate generado por el correísmo, la carta presidencial de Construye publicó un video en el que recopila una serie fotografías y publicaciones del pasado en las que se muestra comiendo encebollado.

"¡Qué rico es el encebollado! Y desde siempre. Esto, pese a que algunos se quieren chinear hasta los gustos y la albacora", dijo.

¡Qué rico es el encebollado! Y desde siempre. Esto, pese a que algunos se quieren chinear hasta los gustos y la albacora. pic.twitter.com/9snRpKdkux — Henry Cucalon (@henrycucalon) July 14, 2024

