Correa: “No actué como asambleísta”

Pierina Correa, una de las líderes de la bancada Unión por la Esperanza, respondió este viernes 2 de julio del 2021 a las críticas sobre su participación en una manifestación en contra de la despenalización del aborto por violación.

En un comunicado que difundió por Twitter, dijo que asistió al acto como ciudadana. “No actué como asambleísta ni como presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes como se pretende inferir”.

La política dijo que su postura sobre el tema del aborto es clara: “Creo en la vida desde la concepción, tal como señala la Constitución de la República en su artículo 45”.

Correa recibió críticas de sus propios coidearios y de otras bancadas por asistir al acto. Incluso, los legisladores Dallyana Passailaigue y Jorge Abedrabbo, del PSC, de la mesa que preside Correa, dijeron que enviarán un pedido de sanción a la Comisión de Ética del Legislativo, ya que Correa fue fotografiada junto con una madre adolescente víctima de violencia sexual y su bebé, lo que implicaría la revictimización de ambos niños, al verse vulnerados sus derechos.

Sobre este hecho puntual, Correa dijo que fue la menor quien la abordó, y que no fue llevada por ella y no dialogaron. “Jamás le acerqué el micrófono ni le pregunté sobre su situación, solo la edad de su bebé... No conozco sus circunstancias”. La asambleísta agregó que atender y escuchar a las madres adolescentes que claman por ayuda “es un acto sensible y de humanidad”.

