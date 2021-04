Por qué la Corte Constitucional despenaliza el aborto en todos los casos de violación

La Corte Constitucional publicó este jueves la resolución en la que sustenta su decisión de declarar inconstitucional esa mención del Código Integral Penal ecuatoriano que solo considera aborto no punible los casos en los que la víctima de una violación tenga una discapacidad mental. Además de considerar discriminatoria esta distinción, el pronunciamiento alcanzado con una mayoría de siete jueces -con la reserva de dos magistradas- hace una ponderación entre derechos y pone en contexto la realidad de abusos sexuales a menores de edad en el país.

1. ¿Es discriminatorio que las víctimas de una violación que no tengan discapacidad mental sean castigadas penalmente si abortan?

La Corte Constitucional concluye que es discriminatorio y, por tanto, inconstitucional. De ahí que elimina del artículo 150, inciso 2, del COIP esa mención. Según la resolución, debe ser expulsada del ordenamiento, debiendo quedar el artículo redactado de la siguiente forma:

Art. 150.- El aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos:

​1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

2. Si el embarazo es consecuencia de una violación.