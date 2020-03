La paralización de las actividades del hospital Oswaldo Jervis Alarcón preocupa a los pobladores del cantón Salitre. Desde el domingo 22 de marzo, un solo médico y una obstetricia atendían las emergencias, mientras las autoridades de salud no se pronunciaban en cuanto a la medida.

Coronavirus: Escenarios deportivos se transforman en hospitales Leer más

Julio Alfaro Mieles, alcalde de Salitre y presidente del Comité de Operaciones Emergentes (COE) de este cantón, confirmó que el cierre de esta casa de salud se dio tras la muerte de Luis Alfredo Aro Dumes, de 57 años, que se dio desde el pasado viernes 20 de marzo.

El fallecido era oriundo del recinto Jigual, de Salitre, donde esperaban a que se realizara una prueba porque había sospechas de que tuviera COVID-19. El cadáver estuvo dentro de esa casa de salud por más de 26 horas y, para evitar cualquier situación de contagio, se realizó una limpieza que habría paralizado todas las actividades.

Aunque la medida se tomó para proteger al personal médico y los pacientes, el cierre causó malestar en la ciudadanía. El primer personero municipal manifestó que solo el Ministerio de Salud Publica (MSP) sabe el resultado de las pruebas. "Ni yo como presidente del COE lo sé", comentó.

Según sus familiares, la víctima había dejado de existir por un presunto paro cardiorespiratorio y, tras ser entregado su cadáver la tarde del sábado 21 de marzo, el féretro salió embalado y directo al camposanto de la parroquia Laurel, de Daule.

Coronavirus: ahora es prudente usar mascarilla todo el tiempo Leer más

Edison Morán, habitante de la ciudadela Virgen del Carmen, expuso su malestar. "No es posible que por una irresponsabilidad de tener un cadáver más de un día, el pueblo pague las consecuencias. Cómo nos hacemos atender, porque no están los médicos. Hasta el momento, las autoridades no han dicho hasta cuándo será el cierre", comentó.

Mientras Yesenia Romero, del recinto Bijagual de Salitre, expresó que al no haber atención en el hospital de Salitre, tienen que ir a Daule a buscar el hospital de este cantón, "pero no es fácil, porque no hay transporte público. Tuve que prestar treinta dólares a mis vecinos para ir a un médico particular de la parroquia Vernaza , para que atienda a mi hijo de 13 años, que presenta diarrea y fiebre".