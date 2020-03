Una idea que va sumando adeptos. Este 22 de marzo de 2020 empezó a circular en redes sociales una propuesta para que los fondos públicos que se prevé usar para la campaña electoral del próximo año se destinen a contrarrestar al COVID-19. Algunos actores políticos y autoridades la aprueban.

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, escribió en su cuenta de Twitter que coincide con esa iniciativa y adelantó que para las elecciones presidenciales de 2021 se prevé destinar unos $ 44 millones para ese fin.

El CNE todavía mantiene pendiente la aprobación del presupuesto que enviará al Ministerio de Economía y Finanzas para los comicios. El debate se retomará una vez que termine la emergencia sanitaria que dio un respiro al organismo electoral en donde no hay consenso para dar luz verde a la propuesta económica.

“El fondo no ha cumplido el objetivo para el que fue concebido. La Asamblea Nacional debe revisar las normas que lo regulan, o las Organizaciones Políticas renunciar a este”, expresó a través de las redes sociales Pita.

La respuesta también llegó del líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso, que desde el aislamiento, señalo: “En estos momentos de dolor y preocupación para tantas familias ecuatorianas, no es posible no adherirse a esta iniciativa. POR LO TANTO ME ADHIERO. La prioridad HOY son nuestros hermanos más vulnerables. En ellos debemos pensar, por ellos debemos actuar”.

En la misma línea se pronunció el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que en redes sociales dijo que está de acuerdo siempre y cuando “el dinero sirva para atender las necesidades de los que no pueden trabajar y de los afectados por el Covid-19. No para pagar deuda externa ni excesos burocráticos. Y que se rinda pública cuenta de ello”.

Entre los internautas también se produjo un debate sobre si a lo que deben renunciar las organizaciones políticas es al Fondo de Promoción Electoral de los comicios del 2021 o al Fondo Partidario Permanente, correspondiente a 2019.

Este último ya fue aprobado en octubre pasado por el CNE que determinó que entre siete partidos y movimientos debían repartirse $ 3,5 millones (ver gráfico). Como informó EXPRESO a inicios de este mes, cuatro ya obtuvieron los recursos de la cartera de Finanzas y tres todavía estaban a la espera del pago.

La mayoría de usuarios de las redes sociales coincidieron en que se debe apuntar al monto más alto que sería el de la promoción electoral.