Una docena de entidades participan en simulacro de levantamiento de cadáveres en Quito

El temor por un eventual desborde de cadáveres, víctimas de coronavirus, moviliza a una docena de instituciones en un simulacro que inicia a las 09:30 de este miércoles 22 de abril en Quito. La base será en el exaeropuerto de la capital, ahora parque Bicentenario.

En la acción programada desde hace algunos días se pondrá a prueba la articulación de todas las instituciones que participarán en el levantamiento de cadáveres por COVID-19 en Quito. La Empresa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs) está a la cabeza de la simulación que reunirá además a personal de la Policía a través de Criminalística, Dinased, Policía del Distrito, Fuerzas Armadas, sistema ECU911, Bomberos, Municipio de Quito, Ministerio de Salud, funerarias, Registro Civil e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). El simulacro durará alrededor de cuatro horas. También participará el comandante del Distrito Metropolitano de Quito, Fausto Salinas y su personal.

Hernán Alvarado, gerente de la Emgirs señaló que se hará enlace desde el ECU911 hasta el centro de despacho en el Bicentenario. En ese sitio, desde hace unas tres semanas, se instalaron cinco contenedores que pudieran albergar a las víctimas de coronavirus.

El funcionario dijo que el objetivo de la acción es ver la velocidad de respuesta de cada una de las instituciones que deben acudir para levantar el cadáver, ver los puntos más vulnerables de las entidades, ver donde hay que potenciar las capacidades de una entidad que se encuentre débil para no perder tiempo en ese trámite.

Se pondrán a prueba dos eventos. Uno que se manejará como si fuese un evento extrahospitalario pero en domicilio en donde los familiares saben quién es, entregan los documentos, se podrán llevar las cosas del difunto, hacer el tratamiento de sus cosas en el incinerador del Bicentenario, manejar el protocolo del manejo de cadáveres y determinar los tiempos. Otro evento simulará el caso de una persona no identificada que fallece en la calle, un parque o una plaza, que no tiene documentos de identificación y el personal de Criminalística debe tomar sus huellas digitales y se aplica la otra parte del protocolo del manejo de cadáveres que es para personas no identificadas.

Alvarado indica que después de eso se dispondrá cuál es el contenedor para cada caso. Un espacio será para no identificados, otro para los que están identificados. Un tercero será para quienes provengan de un posible colapso o desbordamiento de una de las morgues de los hospitales y se requiera vaciarlas con el retiro de 12, 30 o más cadáveres. Habrá sitio para los N. N. y los extranjeros que no cuenten con documentos y requieran de un proceso a través de embajadas para poder obtener la autorización de la legación diplomática, sea para la cremación o inhumación como indican las normas internacionales. Habrá un contenedor adicional en caso de colapso eléctrico que esté siempre disponible de ser enganchado y trasladado a otro sitio, en caso de requerirse.

Intervendrán al menos 25 funcionarios de Emgirs trabajando con Criminalística, Dinased. Adicionalmente habrá personal del IESS porque pudiera darse la eventualidad de un colapso en la morgue de esa entidad. El evento de recolección de un cuerpo en un domicilio se hará en el parqueadero del Bicentenario. Alvarado explica que se hace en ese sitio para medir la respuesta administrativa en el otorgamiento del acta de defunción.

“Queremos destrabar el cuello de botella que se produjo en Guayaquil que era: el Registro Civil trabajando solo hasta las 16:00, el INEC demora en que le pasen la ficha, Criminalística dispone solo de un vehículo refrigerado”, señaló el funcionario. Dijo que buscan disminuir todos los inconvenientes que se registraron en el Puerto Principal y reducir los tiempos que le toman, por ejemplo al Ministerio de Salud llegar con el médico. Se determinará un plazo.

Si Salud no llega en 45 minutos eso ya se considera un desborde, quiere decir que esa entidad está complicada y se procederá desde el Municipio con el levantamiento del cuerpo, según el protocolo con sus propios médicos. La aprobación del protocolo de levantamiento de cadáveres en Quito dependerá de los resultados que se den del ejercicio previsto para la mañana de este miércoles. En el simulacro también se probará cuál será el mejor sistema de comunicación: mensajería de celular, internet o motorola.

“No vamos a esperar a quien se retrase, sencillamente vamos a actuar y vamos a garantizar la sanidad, asepsia y además vamos a garantizar un trato digno a las personas que pierdan un ser querido". Hernán Alvarado, gerente de la Emgirs

El lunes personal de Criminalística brindó una capacitación a 40 miembros de Fuerzas Armadas que colaborarán en Guayaquil en el retiro de cadáveres. La instrucción se impartió en la Academia de Guerra, en el Valle de Los Chillos. Guayaquil, por al menos tres semanas tuvo inconvenientes en el retiro de los cadáveres de personas que murieron en sus domicilios. Algunas de las cuales tuvieron que esperar hasta ocho días para su retiro. Fue necesaria la intervención de personal de Fuerzas Amadas para destrabar el inconveniente.

Los casos confirmados de coronavirus en el país alcanzó los 10.398 y las 520 personas fallecidas, reconocidas oficialmente. La mayoría de ellos se registra en Guayaquil.