Coronavirus: más de 100 personas permanecen en cerco epidemiológico por primer contagio de variante P1

Los médicos de la ciudad de Loja aumentan su preocupación ante la presencia de dos variantes del COVID-19: la cepa británica y la brasileña.

Según la información de la Universidad San Francisco, el paciente es un hombre que se infectó en el cantón Yantzaza, en la provincia de Zamora Chinchipe y el ministro Salinas aseguró que está en una unidad de cuidados intensivos de la provincia de Loja.

Debido a esto, el ministro de Salud, Camilo Salinas, indicó que más de 100 personas se mantienen en cerco epidemiológico tras la detección del primer caso de un paciente contagiado de COVID-19 con la variante P1 originaria de Brasil. En un principio, el cerco era de 40 personas.

Durante una jornada de vacunación que se realizó la mañana de este 13 de abril, Salinas señaló además que están habilitados 90 puntos en el país para inmunizar a más de 35.500 personas en un solo día.

“Estas vacunas que están en el Ecuador son 100% seguras y sobrepasan el 95% de efectividad para contrarrestar las complicaciones de la enfermedad COVID. Ojo, las complicaciones. No quiere decir que yo me inmunizo ahora y después de ocho meses o cinco meses no me va a dar; le puede dar, pero las complicaciones serán menores”, agregó