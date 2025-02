¿Se controlará el uso de celulares al momento de votar? Esto dijo el CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sí podría regular el uso de los teléfonos móviles al momento de votar. El vocal del CNE José Cabrera explicó que es una decisión que podría discutirse y tomarse en el Pleno del órgano electoral.

(No te pierdas: CNE: más del 90% del país finalizó escrutinio de actas de las elecciones generales)

¿José De La Gasca quiere que el celular se quede fuera del recinto electoral? Leer más

Ayer, 14 de febrero de 2025, el ministro de Gobierno José de La Gasca habló de las denuncias sobre amenazas recibidas por el electorado. “No pueden haber votos bajo extorsión y miedo. Tengo las alertas. Tengo los mensajes”, indicó el ministro en una entrevista con un medio de comunicación.

De La Gasca afirmó que, dichas extorsiones incluían el requerimiento de que se envíe una foto. Esto para que “no me boten y no me renueven el permiso en la Alcaldía de tal o cual local de la Bahía”, puso como ejemplo.

Sobre las supuestas extorsiones también puso ejemplo las presiones de grupos de delincuencia organizada. Según el funcionario, la gente que denunció esos hechos habló de que se les decía que el sector le pertenecía a alguna de las agrupaciones delictivas.

Entonces hizo el pedido de que se prohíba, al momento de la votación, acceder con sus celulares al momento de la raya “para que más tarde no estén empeñando la vida. Añadió que esta situación era una suerte de plata o plomo.

¿Qué piensa el CNE)

Ayer también hubo una respuesta desde el CNE. En el marco de la instalación de audiencia pública de escrutinio, el vocal José Cabrera dijo que tendrán una reunión con Fuerzas Armadas y Policía Nacional después de lo denunciado por el presidente candidato Daniel Noboa sobre las amenazas a la ciudadanía.

“Nosotros podríamos regular pero esa es una decisión del Pleno. Se podría proponer. Eso queremos conversar con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Nosotros conocemos más allá de lo que ha hecho las declaraciones el candidato Daniel Noboa”, señaló Cabrera.

Añadió que esta situación era una suerte de plata o plomo.