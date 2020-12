La Contraloría detecta anomalías en la administración anterior del Municipio de Quito

El desorden administrativo no se detectó únicamente en el gobierno de Rafael Correa. Los municipios también tienen una cuota de incumplimientos y manejo poco responsable de los recursos de todos los ecuatorianos. La Contraloría General del Estado detectó, por ejemplo, que el Municipio de Quito cometió varias irregularidades en 2015, cuando Mauricio Rodas era alcalde de la capital.

El Municipio de Quito pide aplicar un toque de queda 'puntual' en los feriados Leer más

El monto analizado por firmas y procesos poco rigurosos en la administración de la ciudad sumó más de 3,1 millones de dólares.

Según el último informe del ente de control sobre la administración anterior de Quito, hubo inconsistencias en los contratos firmados para desarrollar las ferias inclusivas que son un espacio para productores locales. No se respetaron los parámetros legales fijados por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para la adjudicación a proveedores de bienes y servicios.

No fue la única ligereza. El gobierno seccional tampoco verificó los datos de contratos para la limpieza de las instalaciones del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. No se verificó cuántas personas trabajarían en esa área ni se controló el cumplimiento de lo firmado.

Lo dicho provocó, entre otros inconvenientes, que no exista un detalle de lo que pagó el Municipio por servicios de fumigación, desinfección y desratización. Pese a la falta de información, los mandos medios del Cabildo suscribieron actas de entrega y recepción definitiva.

El trato de la burocracia municipal también fue observado por la Contraloría. En el año 2015, el Municipio pagó por servicio de taxi particular para funcionarios que trabajaban por fuera del horario regular. Esa no es una novedad pero sí que esos pagos no tuvieran respaldos ni contaron con una justificación que demuestre que el burócrata usó el taxi porque estaba trabajando.

Ni siquiera se controló el tiempo de espera. El examen especial muestra que los funcionarios municipales tenían taxis particulares esperando su salida por “tiempo exagerado”. Eso fue cobrado a la capital pero nunca fue justificado.

En definitiva, destaca el documento elaborado por la entidad que dirige Pablo Celi, los contratos de taxis para los burócratas del Municipio no representaron un ahorro o beneficio para el Cabildo. Todo lo contrario.

El incumplimiento a las normas de bioseguridad crece 140 % en Quito Leer más

EXPRESO consultó con el exalcalde Rodas sobre las novedades encontradas. Él explicó que no ha recibido ninguna notificación al respecto porque el informe habla del personal administrativo y no de su gestión como alcalde. Aseguró que la Contraloría no le ha solicitado una versión o declaración porque no tiene vinculación alguna.

También se consultó a la actual administración para conocer si se aplicaron correctivos y mayores controles a los contratos que tiene vigentes la gestión de Jorge Yunda. Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, no se recibe respuesta.