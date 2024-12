Contraloría inicia examen a dos contratos de Celec durante la crisis eléctrica

El análisis se inició dos meses después de una revisión preliminar. La Contraloría General del Estado informó en un comunicado, con fecha del 14 de diciembre de 2024, que efectúa un examen especial a dos procesos de contratación que realizó la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), tras la declaratoria de emergencia ante la crisis eléctrica que derivó en los apagones.

Según la entidad de control, el examen especial comenzó el 13 de diciembre y revisará las distintas etapas de la contratación en el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 12 de diciembre. En ese lapso, el Gobierno de Daniel Noboa adjudicó dos contratos para las centrales térmicas de Salitral, en Guayaquil, y Quevedo, en Los Ríos.

Se "inició un examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y pago de los contratos emergentes TPI-CON-0062-24 y TPI-CON-0067-24 / “Contratación en el Extranjero” para la “Contratación Emergente de Generación Terrestre en Salitral” y “Contratación Emergente de Generación Terrestre en Quevedo”, realizados en el marco de la declaratoria de emergencia emitida con Acuerdo Ministerial MEM-MEM-2024-0005-AM de 16 de abril de 2024, en la Unidad de Negocio Termopichincha", señaló la entidad de control.

El pasado 24 de noviembre la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) alertó sobre supuestas irregularidades de los contratistas adjudicados para abastecer de motores termoeléctricos a Celec.

Contratista habría incumplido

En esa fecha, la Comisión manifestó que los proveedores "no presentaron los certificados de garantía de los fabricantes de los motores (EMD de Estados Unidos y MAN de Alemania)". Por ello instó a la Fiscalía y Contraloría a "estar atentos de este proceso".

Al respecto, la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, mencionó el sábado 14 de diciembre, en una entrevista con Carlos Vera, que el Gobierno desconoce dónde fueron fabricados los equipos contratados por Celec a la empresa Progen.

"Nos dijeron que los habían mandado a hacer a China, después nos dijeron que en Estados Unidos. No sabemos dónde han sido fabricados ni dónde los tienen, pero tienen que entregarlos, en el caso de Salitral. En el caso de Quevedo no existe entrega de maquinaria, de nada. En ambos hay notificaciones de incumplimiento y seguirán hasta que entreguen las cosas que deben entregarnos", manifestó.

Manzano no mencionó quién firmó esos contratos, pero aclaró que mantendrá el proceso. "Yo sigo. Hay que entender que este es el recurso del país, este dinero hay que salvaguardarlo, defender y hacer la trazabilidad: donde yo entregué el dinero me tienen que entregar los equipos y la maquinaria y seguiré con los pasos legales, no he cerrado la puerta a la representante de Progen y espero que vayan cumpliendo", señaló.

Por su parte, Progen, a inicios de diciembre organizó un recorrido con medios para observar el avance del proyecto de generación termoeléctrica en Quevedo, con el que se estima aportar con 50 megavatios al Sistema Nacional Interconectado.

Motores llegaron con retraso

Allí señaló que que las obras civiles superan el 90%, pero que "no ha recibidos los pagos relacionados al proyecto Quevedo". En cambio, 23 generadores de la central térmica de Salitral llegaron al puerto de Guayaquil el 1 de diciembre, como parte del contrato por casi 100 millones de dólares.

A más de las dudas por el lugar de fabricación, los equipos llegaron con retraso, pues estaba previsto que arriben el 5 de noviembre para Quevedo y 30 de ese mes para Salitral. En ese entonces, la firma indicó que los huracanes en Estados Unidos complicaron la transportación de los motores.

