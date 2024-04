Contradicen a Roberto Izurieta: Mazar no tiene compuertas, dice gerente de CELEC SUR

La represa de la hidroeléctrica de Mazar, en la provincia de Cañar, está parcialmente seca. ¿Qué sucedió? Existen dos respuestas hasta el cierre de esta edición, ambas llegan de parte de quienes deberían conocer la verdadera situación energética del país.

Consulta Popular 2024: ¿Cuándo empieza la Ley Seca? Leer más

El primero en hablar fue el secretario general de Comunicación, Roberto Izurieta, en una entrevista con Teleamazonas este jueves 18 de abril de 2024, donde habló de un posible sabotaje y que alguien tiene que dar una explicación de “de por qué se vació la represa de Mazar”. Además, el funcionario aseguró que “dejaron correr el agua, se abrieron las compuertas”.

Lea también: El hijo de Verónica Abad obtuvo una caución para salir de la cárcel

Sin embargo, José Gómez, el gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), en la zona sur, en una entrevista que brindó a RTS dijo que “es información que no es la adecuada (...). La represa no tiene compuertas en donde pueda haber una actuación inadecuada. Además, toda la programación de los niveles la hace el Operador Nacional de Electricidad, que es el Cenace. Nosotros solo cumplimos con las disposiciones de Cenace”. Para Gómez, no sería posible, en este caso, que hubiera existido un sabotaje: “no es posible. La bajada del embalse es un proceso de algunos meses”.

Gerente CELEC SUR, José Gómez, aseguró que en la central hidroeléctrica Mazar, no existen compuertas para disminuir el nivel de agua en el embalse, es imposible porque las reservas sirven para abastecer otras hidroeléctricas



Vía @RTSEcuador



pic.twitter.com/hv9XI22VrU — Confirmado.net (@confirmadonet) April 18, 2024

RELACIONADAS La emergencia muestra cómo opera la esquizofrenia política

El TCE cancela al movimiento Construye por infracción electoral Leer más

Fiscalía investiga supuesto sabotaje para ocasionar apagones en Ecuador



No obstante, para Izurieta “sí se dieron una serie de actos que están siendo investigados (por la Fiscalía), sobre todo cuando antes de ayer (martes) básicamente nos tomamos el Ministerio de Energía y recuperamos parte de la información, la situación es sumamente grave”.

Acerca de la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, mencionó su accionar “podría haber sido negligencia, podría haber sido un problema de capacidad, podría haber sido un problema, que es lo más probable, que no se tomó control de ese ministerio”.

En la entrevista, Izurieta no respondió por qué el presidente Daniel Noboa anunció que no habría más cortes y al día siguiente los incrementó, pero aseguró que el domingo 21 de abril de la consulta popular y referéndum no existirán apagones.

¿Quieres leer sin límites? ¡Suscríbete!