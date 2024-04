Consulta popular en Ecuador: La violencia, el factor que pesó en la papeleta

Antonio Lanata salía del colegio Ciencia y Fe, en el sur de Guayaquil, a las 10:30 de este domingo 21 de abril, tras haber sufragado. En sus manos sostenía el certificado de votación. Mientras esperaba a un familiar, reflexionaba sobre el violento escenario que vive Ecuador actualmente. “Las Fuerzas Armadas deben estar todo el tiempo en las calles”, expresó.

Que los niveles de inseguridad que sufre el país lo motivaron a acudir a las urnas, sostuvo. Y contó que, hace algún tiempo, uno de sus grandes amigos murió asesinado. Por ello, su voto estuvo encaminado a respaldar las propuestas en temas de seguridad que impulsó el gobierno que preside Daniel Noboa.

Millones de ecuatorianos votaron este domingo en el referéndum y consulta popular que contemplaba 11 preguntas, entre ellas el aumento de penas a delitos graves, la extradición de ecuatorianos, el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, a la Policía, el arbitraje internacional con empresas privadas y el trabajo por horas.

En los recintos porteños, los electores se demoraban entre 15 y 45 segundos en sufragar, según indicaron miembros de las juntas receptoras del voto.

Varios ciudadanos consultados por EXPRESO esperan un plan integral de seguridad efectivo indistintamente de la tendencia ganadora, indicando que el problema de violencia en el país es estructural.

Cristian Véliz, contador que sufragó en el colegio José María Egas, ubicado en el sur de Guayaquil, dijo sentirse decepcionado de “quienes imparten justicia en el Ecuador”. Y agregó que la seguridad es prioritaria para dinamizar la economía local.

“No podemos salir a la calle tranquilos. Debe haber cambios trascendentales en el país, la inseguridad nos lleva en peso desde hace años y siguen pasando las autoridades sin que cambie nada, al contrario, empeora”, manifestó el ciudadano.

Véliz indicó que votó pensando en esos “cambios trascendentales” para tener un país más seguro, independientemente del gobernante de turno.

Para Néstor Urbina, empresario que votó en un colegio del sur porteño, el gobierno de Daniel Noboa “no da confianza”. Y agregó que la consulta “no servirá para controlar la inseguridad”.

“Lamentablemente, es un presidente que nos dice una cosa y la realidad es otra. Si uno vota sí o vota no, a la final da igual, porque no habrá un cambio, no se ve que hay un plan de seguridad. El ecuatoriano está cansado, estamos esperando resultados en la lucha contra la inseguridad y no la tenemos”, dijo.

Clima. En varios cantones de la provincia del Guayas se registraron fuertes lluvias la mañana de este domingo 21, lo que mermó la llegada de electores a los recintos. Álex Lima

Rosa Jara vive en la isla Trinitaria y en la mañana de este domingo votó en el colegio Cayetano Tarruel, en Guayaquil. Que de ganar el sí o el no, el Gobierno debe preparar un plan efectivo y claro para combatir al terrorismo que, sostuvo, poco a poco gana terreno en los barrios.

“Cada vez tenemos a más menores asesinando, ahí está lo que pasó con el conductor de bus. No se ve que después de esto (consulta) haya un proyecto de educación, de ayuda social y de seguridad, que proteja a las comunidades”, expresó.

Y en este punto coinciden los votantes consultados por este Diario durante la jornada electoral, que finalizó a las 17:00.

“Bajar los índices de violencia también empieza desde casa. La familia es el pilar fundamental de la sociedad y eso debemos apostar”, sostuvo Lanata.

En Quito, las elecciones se desarrollaron en medio de un frío domingo y también con presencia de lluvia en algunas zonas de la capital. En los recintos que recorrió EXPRESO, en el norte de la capital, el flujo de sufragantes fue normal y el proceso de votación rápido.

Actividad. En Quito, la jornada se desarrolló con normalidad y sin contratiempos. Entre 15 y 45 segundos se demoraban los ciudadanos en votar. RENÉ FRAGA

“Muy tranquilo. Todo perfecto, todos están en la mesa y no me demoré nada en votar”, manifestó Silvana Pólit, jubilada que acudió al colegio La Dolorosa a sufragar.

Algunas personas tenían la expectativa de días mejores tras la consulta popular, más allá de los resultados. “Esperemos que con esto se solucionen los problemas de fondo y aunque eso no ocurra esto sí les da un mensaje claro a la delincuencia que está mal y debemos rescatar el país”, dijo Óscar Páez, quien sufragó en el colegio Benalcázar.

