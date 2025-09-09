Consulta popular 2025: Noboa envía nuevo pliego de preguntas la Corte Constitucional

La Corte deberá realizar un nuevo análisis y emitir un dictamen de vía para las nuevas preguntas impulsadas por el Ejecutivo

El Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió este 9 de septiembre de 2025 un pliego de nuevas preguntas para la consulta popular prevista para finales de noviembre de 2025.

A través de un comunicado, la Presidencia de la República informó que el mandatario envió cuatro preguntas de reforma constitucional y tres de consulta popular.

El envío de las nuevas preguntas se da pocos días después de que la Corte Constitucional rechace algunas del primer pliego enviado y del anuncio del Gobierno de que las reformularía.

El Pleno de la Corte Constitucional, con ocho votos a favor, decidió archivar la propuesta del presidente Daniel Noboa. Cortesía

Las nuevas preguntas de la consulta popular enviadas por Noboa

Según informó la Presidencia de la República, el presidente Daniel Noboa remitió cuatro preguntas de reforma constitucional a la Corte.

Las preguntas de reforma constitucional son:

¿Está usted de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niñas, niños y adolescentes; con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el Presidente de la Republica decretos de estado de excepción propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos seis de Sus nueve jueces estén de acuerdo enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con juzgar y sancionar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación. mediante procedimientos especiales y expeditos enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

Por otra parte, la Presidencia de la Republica informó que el presiente Daniel Noboa envió tres preguntas de consulta popular o plebiscito.

Las preguntas de consulta popular o plebiscito son:

¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley, según el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública (como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito), conforme el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que se expida una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional, conforme el anexo de la pregunta?

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!