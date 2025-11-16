Consulta popular 2025: CNE habla de una "tendencia marcada"

El "NO" se impuso en la consulta popular de este 16 de noviembre

A las 21:00, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que ya se observa una tendencia clara en los resultados de la consulta popular y el referéndum, con el 80% de las actas escrutadas. Este avance inicial permite prever el rumbo de los resultados finales.

Las autoridades aseguraron que continuarán con el proceso de escrutinio para ofrecer resultados definitivos en las próximas horas.

Diana Atamaint indicó que el siguiente paso del CNE es la instalación de la Audiencia Nacional de Escrutinios. Aseguró que se espera procesar más del 90% de las actas esta misma noche.

Con estos resultados, Ecuador habló en las urnas y el resultado es contundente: el ‘No’ se impone en las cuatro preguntas del referéndum y consulta popular impulsados por el presidente Daniel Noboa.

Por su parte, Daniel Noboa tenía previsto ofrecer declaraciones en la sede de ADN en Quito, pero cerca de las 19:30 el lugar se encontraba casi vacío de simpatizantes, y su mensaje finalmente fue transmitido a través de las redes sociales.

"Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos", escribió en X.

¿Qué dijo Luisa González?

Luisa González, presidenta de la RC, dijo: "Queda en claro que la seguridad del Estado y el porvenir de esta patria no depende de una Constitución que quieren cambiar para hacer del Ecuador la Corporación Noboa, depende de un Gobierno que sepa trabajar con consciencia, con amor por la patria y no por su bolsillo".

