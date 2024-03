Consulta popular 2024: Personas que estuvieron tres veces en mesa fueron designadas

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, explicó este lunes 11 de marzo de 2024 la razón por la que algunas personas fueron seleccionados para estar por cuarta vez en mesa electoral durante la consulta popular.

En redes sociales, usuarios etiquetaron al CNE y escribieron mensajes en los que expresaron su molestia, por estar nuevamente designados para ser parte de las Juntas Receptoras del Voto (JRV).

Al respecto, Atamaint dijo que el CNE conoce sobre esos casos en los que ciudadanos han estado más de tres veces en mesa, pese a que el organismo dijo el pasado 1 de marzo que quienes actuaron como vocales en los últimos tres procesos electorales, "ya no serán considerados para conformar las juntas por una cuarta ocasión".

"Sí, Hemos recibido alertas, muy pocas, de que personas que sí han estado más de tres veces en mesa siguen constando". Y aseguró que "eso es para aquellas personas que lamentablemente por ellos tienen que seguir, para nosotros bien. Tienen que seguir colaborando al país".

Aunque los mensajes de las quejas de los usuarios refieren que fueron designados para ciudades como Quito, la titular del CNE manifestó que una cuarta selección de los ciudadanos para integrar la mesa electoral son casos que corresponden a "zonas rurales donde no tenemos estudiantes universitarios, donde no hay funcionarios públicos, no hay empleados privados que puedan entrar al sistema. Entonces obligatoriamente en la ruralidad vuelven a ser parte del sorteo y siguen sorteados. Son casos excepcionales", insistió.

CNE espera fondos de Finanzas para la consulta

La máxima representante de la Función Electoral también se refirió a los fondos que la Cartera de Economía debe entregar para el proceso electoral del próximo 21 de abril.

La funcionaria dijo que espera que el Ministerio de Finanzas trasfiera el anticipo de 4 millones de dólares al Instituto Geográfico Militar (IGM) para la impresión de papeletas que se utilizarán en la consulta popular y así cumplir con el cronograma realizado por el CNE.

