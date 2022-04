Ya no se habla de la consulta popular. No porque no la tengan “sobre la mesa”, como muchas veces ha dicho el Gobierno, sino porque el momento social y político no acompaña para su promoción.

La inseguridad y el desempleo se suman a la percepción de impunidad que tiene la ciudadanía luego de la liberación del exvicepresidente, Jorge Glas, y del segundo al mando de Los Choneros, alias JR.

Escenario que desalienta a muchos ecuatorianos, a tal punto de sentir que “no hay Gobierno” y que todo radica en la omisión del presidente Lasso hacia los intereses y necesidades de las personas.

PROCESO El 12 de abril pasado, Lasso adelantó que espera enviar las preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional hasta el 30 de abril próximo.

Para el ciudadano José Rivera, el presidente no supo aprovechar su popularidad en los primeros meses de Gobierno. Además, sin tapujos indica que con los últimos hechos judiciales “ya no le creo, ha perdido mucho la credibilidad” y añade que “otros aún están con él, pero yo ya no”.

Sin embargo, no se cierra a ser consultado por el régimen, pero destaca que solo recibirá el apoyo ciudadano si el Gobierno se enfoca en lo vital: el desempleo, la inseguridad y, ahora, la impunidad.

Por su parte, Benjamín Tipán señala que “fue irrespetuoso” que el presidente Lasso haya reunido a las autoridades de la Función Judicial. “Es descarada la metedura de mano a la justicia”, puntualizó.

No, ya no lo apoyaría. Porque el Gobierno está ocupado para sí mismo. Según Lasso, íbamos a estar mejor, pero estamos peor. Ya no creo, ha perdido mucha credibilidad. José Rivera, ciudadano

Por otro lado, el ciudadano Pablo Vivero indica que “sería bueno que se haga la consulta, pero para corregir lo que esté mal”. Además, coincide en que el Gobierno está debilitado porque “está permitiendo la delincuencia y la injusticia”.

Sin embargo, señala que acciones contundentes harían que las personas vuelvan a confiar en él. Asimismo, Pablo cree que es muy necesario que el presidente Lasso llegue a consensos con la Asamblea para “ver si ahí está la solución”.

Estas opiniones coinciden con el análisis del director de la encuestadora Click, Francis Romero. “Las opciones que tenía el Gobierno (para la consulta popular) hace tres semanas han cambiado totalmente por el escenario”, indicó.

Fue irrespetuoso (que Lasso se haya reunido con la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura). Es descarada la metedura de mano a la justicia del presidente. Benjamín Tipán, ciudadano

Además, señala que el declive se debe a que el presidente “ha preferido la pelea política” y “eso, para los ciudadanos, es negativo porque quita las esperanzas a corto plazo”. También indica que los más afectados por lo sucedido en estas semanas son “los que aún tenían esperanzas en el presidente”.

Sin embargo, Romero destaca que aún hay una salida: el Legislativo. “(El Gobierno) tiene que buscar otras vías, el diálogo con la Asamblea es una de ellas”, señala y advierte que, según los números, si insiste en la consulta popular, “será un revés para el Gobierno”.