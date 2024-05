Construye envía a Guarderas "pruebas" de campaña anticipada de Noboa

El movimiento Construye informó este 21 de marzo de 2024 que envió a Juan Esteban Guarderas "pruebas fehacientes de campaña anticipada" del presidente Daniel Noboa, para que el integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) denuncie al mandatario.

La bancada difundió la carta que envió a Guarderas en la que solicita "que actúe con el mismo ímpetu y preocupación que en casos anteriores, demostrando así que actúa como guardián de la ley y sin miramientos de bandera política".

El bloque se refiere a que Guarderas señaló que denunciará ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a la vicepresidenta, Verónica Abad; Guillermo Churuchumbi; y Francisco Suárez, por realizar precampaña electoral cuando eran candidatos en las elecciones seccionales de 2023.

El pasado 16 de mayo, Guarderas fue cuestionado porque su denuncia no abarcaría a Noboa y solo estaría dirigida a los tres políticos. En ese entonces, el consejero argumentó que no lo hacía porque no tenía pruebas o los tuits ya habían sido borrados.

Construye señala que las supuestas pruebas enviadas recogerían hechos como "la promoción de afiliación a su propio movimiento político -en creación- y usar eventos y recursos para promocionarse y posicionar colores y consignas de su organización", Acción Democrática Nacional (ADN) en la precampaña electoral. Adjuntó imágenes de posteos de redes sociales del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).

En su comunicado, la bancada dijo que confía en que Guarderas "actúe en consecuencia con su discurso de ética pública".

La #BancadaConstruye25 ha enviado esta comunicación al consejero @JuanEGuarderas para que pueda continuar con su labor de control y denuncia de campaña anticipada y posible uso de recursos públicos del candidato - presidente Daniel Noboa. pic.twitter.com/XZzf0YZQZ3 — Construye_Ecu (@Construye_Ecu) May 21, 2024

EXPRESO consultó al equipo de Guarderas sobre una eventual respuesta a Construye e indicaron que el consejero mantiene reuniones, pero que emitirá un pronunciamiento en las pr´óximas horas.

