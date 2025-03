"Ser considerada es un reconocimiento": dice mencionada en los chats de Verduga

No es tan malo como parece. Alejandra Vivanco Carrión, subcontralora de Carlos Pólit, reaccionó este 20 de marzo de 2025 a los chats explotados del teléfono del exconsejero Augusto Verduga, en los que es mencionada como una de las cartas 'favoritas' de Rafael Correa.

Vivanco Carrión, quien tuvo una dilatada carrera en la Contraloría General del Estado y llegó a ser la segunda al mando en el periodo de Pólit, era el perfil que Correa quería para que integre una de las ternas para designar al nuevo Consejo de la Judicatura.

Así consta en uno de los chats que Verduga, identificado como MonicaErtl, mantenía con el usuario An, quien sería Andrés Arauz: "Por fa, el objetivo es que Alejandra Vivanco conste en la terna de la Defensoría Pública. Me pidió el Mashi. Ha sido amiga de él", disponía Arauz.

Según los chats, Rafael Correa quería a Alejandra Vivanco en la terna para el Consejo de la Judicatura. archivo EXPRESO

El apoyo del correísmo no incomodó a Vivanco Carrión

Sobre esta mención en los polémicos chats de Verduga, la exsubcontralora Alejandra Vivanco Carrión respondió a través de su cuenta de X a las críticas recibidas. "Quien habla mal de ti en tu ausencia, es porque le tiene miedo a tu presencia", tituló la exfuncionaria su carta pública.

Más allá de la crítica dirigida hacia los medios de comunicación y la supuesta falta de contexto en la conversación alrededor de los chats de Verduga, Vivanco Carrión señala que ser considerada por los diversos sectores políticos no es algo cuestionable para ella.

"Que mi nombre sea considerado por diversas figuras políticas, independientemente de su línea ideológica, no solo no me incomoda, sino que lo considero un reconocimiento a mi capacidad y compromiso", destacó Vivanco Carrión sobre el apoyo que recibió del correísmo.

A la opinión pública:



Quien habla mal de ti en tu ausencia, es porque le tiene miedo a tu presencia

A propósito de los “chats” donde aparece mi nombre



Los medios de comunicación, en especial en la era digital, son una de las principales fuentes de información sobre distintos… https://t.co/6oH5Pj4jTM — Alejandra Vivanco (@alevivs1979) March 20, 2025

