Consejo Consultivo reclama al Gobierno un real manejo técnico de crisis energética

El Consejo Consultivo de Energías y Economía (CCIE) reclamó hoy al Gobierno un manejo técnico y no político de la crisis energética que enfrenta el país. Esta mañana, representantes de los colegios y grupos de ingenieros civiles, eléctricos y electrónicos, civiles y ambientales, en geología, minas y petróleos, y de economistas de varios sectores emitieron un manifiesto conjunto en el que expresan su situación ante la gravedad del sector eléctrico y señalaron su objetivo de aportar propuestas para lograr una estabilidad económica y de seguridad del sistema eléctrico nacional.

Una de sus principales propuestas fue mantener los horarios extendidos en los apagones, para permitir la recuperación del volumen de agua en la presa de Mazar, pero ofreciendo una alternativa que dé un respiro a la economía. Esto sería reduciendo la jornada laboral a seis horas, pero garantizando el suministro de energía en ese horario. Esto significaría una reducción aproximada del 25 % diario de una jornada normal de trabajo y podría aplicarse también a otras actividades como la educación.

De acuerdo con el ingeniero Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, la demanda de energía del país actualmente supera los 4,000 kWh; menos de 1,000 que provienen de fuentes termoeléctricas, incluida la barcaza, están garantizados, es decir, menos del 25 %. El resto depende de las hidroeléctricas y eso es lo que no se ha protegido, especialmente Mazar, que ayer llegó a un punto crítico. "Tenemos un exceso en el parque térmico que no está funcionando porque no se le ha dado mantenimiento. Son recursos que el país dispone pero no se están utilizando", dijo.

Este viernes 25 de octubre de 2024, "iniciamos el día con una mayor preocupación para los ecuatorianos, pues se hablaba de una disminución de horas de cortes de energía y ahora tenemos más bien un aumento. Sabemos que se debe en parte al estiaje, pero también a la falta de ejecución de los últimos gobiernos", y agregó que el problema no es quién lo maneja, sino cómo se maneja, porque desde 2014 se han ido incorporando energías renovables no convencionales para no depender de una única fuente de energía, mientras que Ecuador se ha quedado atrás. Ahora, el Consejo hace 14 propuestas, entre ellas:

Una campaña intensiva de concienciación entre la población sobre ahorro de energía. Revisar la gratuidad del pago de 180 kWh que anunció el Gobierno entre diciembre y febrero próximos y cambiarla por incentivos para quienes ahorran y penalizaciones para quienes aumenten el consumo. Mantener horarios extendidos de consumo para permitir que Mazar aumente el volumen de agua y pueda generar hidroelectricidad en las épocas de estiaje (noviembre y diciembre). Darle autonomía al CENACE para tomar decisiones técnicas y libres de política. Dar mantenimiento a las centrales existentes y planificar la contratación de nuevas centrales de este tipo. Ampliar la línea de crédito para la compra de generadores y UPS para uso residencial, pymes y comercio menor. Permitir que GAD y sector privado desarrollen proyectos de generación de energía. Convocar a la Asamblea Nacional para que aporte soluciones desde normativas que cumplan con el Plan Maestro de Electrificación.

Para el Consejo es importante mantener una mesa técnica, pero de acuerdo con Acuña, no quieren que se endilgue a esa mesa la responsabilidad "porque no tiene poder de decisión, sino que solo va a asesorar".

Patricio Coba, del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Política Nacional, sugiere aprovechar lo que producen las centrales de pasada para hospitales, cuerpos de bomberos, policía e incluso ciertas industrias. Pero el resto deberían mantenerse por ahora en apagones de 14 horas diarias, garantizando seis horas laborables con servicio. Luego, los horarios de cortes podrían regularizarse de acuerdo con las lluvias y la mejoría de las hidroeléctricas.

El Consejo Consultivo, sin embargo, tiene preocupaciones también a futuro. El ingeniero geólogo Jorge Sevilla, especialista en el campo energético, señaló tres errores graves: el primero es que en el país se han hecho predicciones del tiempo de tres semanas, cuando la ciencia no permite más de 72 horas.

El segundo es que no se han tomado medidas claras sobre la erosión regresiva de los ríos Coca y menos del río Pastaza. "Ayer, un grupo de especialistas fuimos a visitar el sector de Agoyán y nos llamó la atención que desde ahí ha retrocedido de manera importante la cascada y nos hace pensar que va a haber sorpresas similares a las de Coca Codo en ese proyecto. Hubo un deslizamiento en febrero y la descarga que provocó aún no se ha limpiado. Eso ha roto parte del canal de descarga del proyecto. Las lluvias de febrero y marzo pueden inundarla nuevamente".

El tercer error que menciona es que el Gobierno "sigue en el despilfarro haciendo obras intrascendentes en la erosión regresiva del río Coca. Le aconsejamos que se asesore. La central es fluyente, no tiene un embalse y lo que pasa se aprovecha. Cuando llega mucha lluvia, los sedimentos hacen imposible mantener la generación porque las partículas son verdaderos misiles que destruirían las turbinas. Los problemas vendrán de mayo a julio. Lo mismo puede pasar en Agoyán".

Agregó que la cantidad de sedimentos que entran se quedan en los desarenadores y no se pueden evacuar fácilmente por falta de mantenimiento.

