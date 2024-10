Apagones en Ecuador: nadie, ni el Gobierno, garantiza la reducción de cortes de luz

Finalmente tuvieron razón los pesimistas que dijeron que el gobierno había actuado irresponsablemente cuando anunció, en cadena nacional y con la participación del presidente de la República, Daniel Noboa, que los apagones iban a ir disminuyendo semana a semana hasta que, eventualmente, dejen de ser necesarios en el mes de diciembre.

(Te invitamos a leer: Situación de embalses pone en duda los horarios de los apagones en Ecuador)

Vega no convence a los mercados y el riesgo país de Ecuador sube por los apagones Leer más

Fue la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, quien les dio la razón a los más pesimistas. En una entrevista en Primera Plana, Manzano admitió que tal y como van las lluvias, el régimen de apagones podrían incluso agravarse.

“Estamos haciendo todo lo posible para mantener estas ocho horas y seis de la próxima semana, y hasta ahora no hay cambios (...) pero sería irresponsable decir que esto no cambia”, sostuvo Manzano. La ministra negó que haya habido irresponsabilidad en lo anunciado en la cadena nacional y alegó que la información que se tiene sobre el clima no puede ser precisa, pues constantemente hay cambios.

En esa cadena, bastante cinematográfica, participó Manzano con la entonces ministra de la Producción, Sonsoles García. Ambas se sentaron primero y luego llegó el presidente y se hicieron los anuncios. Curiosamente, al día siguiente renunció Sonsoles García.

Según Manzano, la confección de los horarios de los apagones se realiza sobre la base de la información que provee el Inamhi. El Instituto de Meteorología, hasta ahora, ha indicado que hay humedad en el ambiente y probabilidades de lluvias.

Información del clima cambia

Aprobado informe para segundo debate de la Ley de Transición a Energías Renovables Leer más

Sin embargo, la funcionaria dijo que variaciones en el clima alejan las posibilidades de precipitaciones. “El otro día tuvimos la radiación más alta en la zona de Paute (...) los vientos y la radiación cambian, son 1.000 variables”, dijo.

Aunque insistió en que los horarios van a continuar como se anunció, es decir la semana que viene serán de seis horas, la funcionaria dio por hecho que si no hay cambio sustancial en el comportamiento de la pluviosidad, estos días habrá que no ser tan optimistas.

Según Manzano, esos pronósticos cambiaron y sería irresponsable asegurar que se cumplirá el ofrecimiento del Gobierno. Pero hasta ahora no ha decidido dar marcha atrás.

Generadores no estarán listos a tiempo

Y tras cuernos, palos: los planes del gobierno de instalar nueva generación térmica también sufrieron un revés. Los generadores que deben ser colocados en Quevedo y producir 50 megavatios el 5 de noviembre, no estarán listos a tiempo. “Tiene un pequeño retraso porque las máquinas vienen de Estados Unidos, pero con el huracán Milton se retrasaron; ese es el que voy a traer con los aviones Hércules por mucho retraso en los puertos, porque también hubo una huelga de puertos”, manifestó.

Estos factores agravan la situación eléctrica, cuyas reservas de agua para generación se terminan. Hasta el mediodía del jueves 24 de octubre, al embalse de la hidroeléctrica Mazar solo le quedaba un metro de agua disponible para generar, antes de llegar a su límite mínimo. Ese embalse ha caído un metro por día durante esta semana.

Y la situación en Coca Codo Sinclair no luce mejor. Por tercer día consecutivo, el caudal del río Coca es de 97 metros cúbicos por segundo. Con esa cantidad, la hidroeléctrica genera 380 megavatios, solo un cuarto de la energía que puede producir.

¿Empeora el panorama?

¿Es obligatorio el 'pico y placa eléctrico' en Ecuador? Leer más

Es decir, si en estos días no llueve, y mucho, sobre todo en la zona de austro y de la Amazonía, Ecuador podría entrar en una crisis aún más severa, con restricciones de energía nunca imaginadas. De acuerdo con el economista Alberto Acosta Burneo, las pérdidas en este mes de cortes ya superaron los 2 mil millones de dólares, es decir algo más que el más reciente paro indígena. Con este panorama la recuperación del país, si llega a darse, será mucho más lenta y dolorosa.

Esta situación le trae más complicaciones políticas al gobierno, que ha estado radiante por los resultados del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. El ánimo ciudadano, que ya está crispado por los apagones y los efectos en la vida diaria, podría ponerse mucho más crispado en los meses en los que se va a escenificar con más fuerza la campaña electoral.

Si bien hay encuestas que dicen que los apagones no han afectado mucho al gobierno porque la mayoría del electorado no cree que sea culpa del presidente Noboa, no hay cómo negar que la paciencia de las personas se acaba y luego el descontento se amplifica con gran velocidad.

La declaración de Manzano obliga a que se pierda sentido de la realidad, pero también es un

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!