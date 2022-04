Confirman glosa millonaria por las Escuelas del Milenio

Incumplimientos de las obligaciones contractuales para la construcción de Unidades Educativas del Milenio (UEM). Este Diario tuvo acceso a un documento de la Contraloría General del Estado que ratifica una glosa de más de 24 millones de dólares en contra de la empresa asiática China Railway No. 9 Engineering Group Co. Ltda., que firmó un contrato con el Ministerio de Educación para la adquisición de 200 unidades educativas provisionales tipo Milenio (prefabricadas).

El ente de control sostiene que la constructora incurrió en varias irregularidades contractuales. Una de ellas es que no pagó multas por 387 días de retraso en la entrega de 57 unidades educativas, lo que originó una responsabilidad civil por 19’249.725 dólares. La demora se debió a que la contratista no subsanó observaciones sobre modificaciones en planos, diseños e incumplimiento de especificaciones técnicas, aplazando el inicio de la puesta en funcionamiento de las infraestructuras.

En 2019 la Contraloría realizó y aprobó el examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, de ejecución, liquidación y pago del contrato entre el Ministerio de Educación del Ecuador y la compañía China Railway No. 9, para la adquisición de 200 unidades educativas provisionales tipo Milenio; incluido su ensamblaje, instalación y puesta en operación a nivel nacional, su recepción y utilización; y sus contratos modificatorios y complementarios, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 19 de octubre de 2018.

De allí se desprendió que, entre septiembre de 2016 y agosto de 2017, el Ministerio de Educación cedió a la compañía china 57 terrenos para la instalación de las unidades educativas, pero ninguna fue entregada en el tiempo programado. Los atrasos se contabilizaron desde las fechas de las actas de entrega de los predios.

A este millonario perjuicio para el Estado se suma que la empresa contratista entregó 176 días tarde las certificaciones del cumplimiento de procesos, procedimientos y prevención de la contaminación para el ensamblaje, instalación y puesta en funcionamiento de las unidades educativas. Y como si fuera poco, también demoró otros 164 días en la entrega de las especificaciones técnicas de los materiales e insumos que forman parte de los bienes instalados. Y hasta el cierre de la acción de control (19 de octubre de 2018), no remitió las facturas de esos elementos.

Según lo determinado con la CGE, China Railway No. 9 Engineering Group tampoco presentó las pólizas de seguros de las obras. Eso originó multas no pagadas por otros $ 5’444.506, lo que determina el monto de la segunda responsabilidad civil confirmada por la Contraloría.

En este último incumplimiento ocasionó que el montaje, equipo, maquinaria y transporte no estén cubiertos contra todo riesgo y que el personal no disponga de seguro para riesgos no cubiertos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Para el mismo año (2019) el entonces CPCCS-T aprobó también un informe que determinaba que los decretos de emergencia para el sector educativo no justificados emitidos por el expresidente Correa, que permitieron la construcción de las Unidades Educativas del Milenio, causaron la desviación de fondos a través de contrataciones directas millonarias, con unos incrementos de los costos en las construcciones que fluctuaron entre el 7,82 % y el 102,53 %.