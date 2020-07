Concretar la fusión de Petroamazonas y Petroecuador complica al gobierno

La decisión está en la recta final, pero hay puntos neurálgicos sin resolver. El Gobierno del presidente Lenín Moreno ofreció, al interior de su equipo, concretar la fusión de las petroleras Petroecuador y Petroamazonas en este mes. Hasta el viernes 31 de julio de 2020 se espera el Decreto Ejecutivo que dé paso a la unión que terminará en noviembre. El problema es que todavía existen dos textos y ninguno convence del todo.

EXPRESO conoció que en Carondelet reposan dos decretos ejecutivos sobre la fusión. En uno, Petroecuador absorbe a Petroamazonas y se convierte en la empresa petrolera más grande y completa del país. En el otro, Petroamazonas es la que absorbe a Petroecuador con sus operaciones y empleados públicos.

El primer mandatario tendrá la decisión final, pero aún se evalúa qué camino es el más coherente. Hay motivos románticos, técnicos y económicos en juego.

Los defensores de Petroecuador alegan que su historia y tradición es mayor que la de Petroamazonas y por eso debe ser la que permanezca con vida. Del otro lado, hay quienes creen que los actos de corrupción que rodearon a Petroecuador -sobre todo en el gobierno del expresidente Rafael Correa- son motivo suficiente para que Petroamazonas sea la nueva gran empresa pública. Un nuevo comienzo, dicen, en el sector hidrocarburífero.

También hay valoraciones económicas que siguen en discusión. Petroecuador, hasta junio de este año, ha gastado 317,7 millones de dólares para sus operaciones. Su presupuesto aprobado, antes de la emergencia sanitaria derivada por la propagación del coronavirus, era de 922 millones de dólares.

Petroamazonas, en el mismo periodo, gastó 1.076 millones de dólares. Su presupuesto anual asciende a 2.942 millones de dólares.

Los presupuestos de Petroecuador y Petroamazonas. expreso

El reporte de transparencia de Petroamazonas muestra, sin embargo, que su mayor gasto responde a más inversión. Esa petrolera, entre enero y junio de 2020, hizo inversiones por 588 millones de dólares. Petroecuador, en cambio, solo destinó seis millones de dólares para ese rubro.

Dentro de las dos empresas, personal que prefirió no publicar su identidad expresa su preocupación por la falta de información. Hasta el momento no saben quiénes serán desvinculados y quiénes irán a la nueva súper empresa. Lo que sí saben es que no será posible que los 6.784 trabajadores de Petroamazonas (la mayoría de campo) y los 3.771 funcionarios de Petroecuador (distribuidos en áreas como refinación y comercialización) sigan laborando sin alteraciones. No existe una empresa pública en el Ecuador que necesite de unos 10.555 servidores, dicen.

A la falta de información se suma un problema técnico. Petroecuador está en medio de una valoración externa de sus activos. Sus balances, desde 2016, no cuentan con la firma de una auditora certificada. El nuevo proceso, sin embargo, ha tenido trabas por las limitaciones propias de la pandemia.

Entonces, si el ofrecimiento de emitir el Decreto Ejecutivo hasta mañana se cumple, Petroamazonas y Petroecuador entrarían en un proceso de fusión sin conocer al detalle qué se está uniendo. Una alternativa que podría traer consecuencias económicas y varios exámenes de la Contraloría.