Concluyó el plazo para presentar recursos de casación en el caso Sobornos

Entre 10 y 12 cargos casacionales presentó cada uno de los abogados de los sentenciados por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016. La mayoría de defensores presentó sus recursos entre el jueves y este viernes 7 de agosto. Otros como Paúl Ocaña prefirieron que, antes que pedir la aclaración o ampliación del fallo de apelación, el camino correcto era ir directamente a la casación.

Alfonso Zambrano, defensor de Rafael Correa presentó su recurso en 87 páginas y centrado en cinco ejes temáticos. Entre otras cosas aseguró que su defendido como presidente no tenía la condición de garante de protección del bien jurídico (probidad) del funcionario público (Pamela Martínez) en la teoría del profesor Gunther Jakobs, de un delito de infracción de deber.

Y añadió que, como titular del cargo y siguiendo la teoría del profesor Claus Roxin, Rafael Correa no tenía el dominio de protección para impedir que Martínez cometiera delitos. Por eso insistió que su defendido no es autor de delito por dominio del hecho ni debe responder por delito de infracción de deber.

Adicionalmente aseguró que Correa no incumplió los deberes inherentes al ejercicio de su función, por lo cual no se le puede imputar un delito de infracción de deber, ni se le puede atribuir un delito especial de garante, "pues no tenía normativamente la obligación jurídica de impedir la comisión de un delito como el que se investigó".

Jorge Luis Ortega, defensor de Wálter Solís fundamentó su recurso en 10 cargos. Dijo que cuando los recursos superen la admisión se deberá convocar a una audiencia en donde las partes expondrán los cargos casacionales.

Diego Correa, patrocinador de María de los Ángeles Duarte presentó al menos 12 argumentos. Entre ellos, acumulación, requisitos de la sentencia, inexistencia de cohecho, competencia suspendida del tribunal de primera instancia.

Si es que los recursos superan la fase de admisibilidad serán conocidos por tres conjueces. Milton Ávila, Lauro de la Cadena y José Layedra serán los que conozcan los recursos. Ellos pertenecen a la sala de conjueces junto con Iván León, David Jacho, Wilman Terán y Dilza Muñoz, quienes en algún momento ya conocieron alguna instancia del caso.

El 7 de abril, el tribunal presidido por Iván León sentenció a 18 sospechosos e cohecho agravado a ocho años de cárcel. Mientras que las cooperadoras eficaces Pamela Martínez exasesora de Rafael Correa y su exasistente Laura Terán, recibieron 38 y 19 meses, respectivamente. El tribunal además inhabilitó a los sentenciados por 25 años, debían pedir disculpas y asistir a un curso de ética pública.

En apelación otro tribunal ratificó la condena de 18 procesados y modificó las penas para Terán a quien impusieron tres meses y 12 días y Alberto Hidalgo quien, de ocho años se redujo su condena a 32 meses. Además, la inhabilitación de derechos ya no será por 25 años sino por el tiempo que dure la condena.

La Fiscalía demostró en el juicio de la existencia de una red criminal liderada por el expresidente Rafael Correa y que se había dedicado entre 2012 y 2016 a la captación y distribución de aportes ilegales de contratistas del Estado a las campañas de Alianza PAIS. Las contribuciones eran en efectivo y por cruce de facturas. Además de servir para financiar las campañas habían beneficiados a los cercanos colaboradores de Correa, aseguró la Fiscalía en el juicio.