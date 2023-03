Según los cálculos de Ramiro Román, abogado de Patricia Ochoa, viuda de Gabela, este viernes 10 de marzo se cumplen los 15 días que concedió la Corte Constitucional a la Presidencia de la República para conformar un comité en el caso Gabela.

Al término de esos 15 días, la Presidencia debe informar a la Corte si dio cumplimiento a la sentencia en la integración del grupo de trabajo. Según el fallo, será el responsable de la coordinación con el perito Roberto Meza para que, en el plazo de tres meses a partir de la notificación de la sentencia, se entregue a Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, una copia del tercer informe original con las certificaciones que aseguren su validez.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, señaló que están dentro del tiempo y el comité debe estar también compuesto por ciudadanos de la sociedad civil.

Ochoa no ha sido consultada sobre esa integración. Su abogado señala que el Gobierno no tiene por qué consultarle porque la sentencia no dice eso.

Patricia Ochoa señaló, sin embargo, que el pasado 24 de febrero fue contactada por Sebastián Corral, secretario de la Administración, quien le indicó que estaba a cargo del cumplimiento del tema de la reparación dispuesta por la Corte como las disculpas públicas.

Román cree que lo importante es que una vez que se convoque a la comisión ellos realicen su trabajo, porque ellos tendrán tres meses para entregar el informe.

Opina que no cualquier persona puede conformar la comisión, tienen que las personas estar preparadas. Si se abordará un tema de derechos humanos, los integrantes deben ser personas entendidas, por ejemplo en lo que es ejecución extrajudicial, formación para entrega de una víctima.

Según la Corte Constitucional, es imperativo acceder al tercer producto, pues su elaboración se financió con recursos públicos.

En ese documento se habrían señalado las verdaderas razones del asesinato del general Jorge Gabela Bueno, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), ocurrido en diciembre de 2010. El gobierno de Rafael Correa formó un comité para el caso. Se señaló a la delincuencia común como la responsable. Pero Ochoa insistió que fue por las denuncias que realizó su esposo.

El expresidente de la Corte Constitucional Hernán Salgado señaló que el fallo es de cumplimiento obligatorio, caso contrario deben notificar a la Corte el incumplimiento y pedir que sancione. “Una situación como esta no se ha dado en el sentido de que haya que reclamar al presidente. Pero sería lo adecuado”, manifestó.