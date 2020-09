El Consejo del Guayas decide iniciar acciones para terminar los contratos con las concesionarias

Por unanimidad, el Consejo Provincial del Guayas decidió la tarde de este 28 de septiembre iniciar con las acciones legales correspondientes para terminar unilateralmente los contratos de concesión firmados con Concegua y Conorte.

La propuesta fue mocionada por el delegado del Municipio de Guayaquil, Luis Almeida, y fue aprobada por 30 de los alcaldes y delegados de juntas parroquiales que estuvieron presentes en la sesión de Consejo.

"Hay que liberar a Guayas de tanta ignominia, de tanto negociado, de tanto perjuicio. El resultado de la concesión con estas compañías para mí ha sido nefasta, las concesiones siempre han sido buenas, como en el caso de las que ha hecho Guayaquil que les ha representado ganancias por más de 300 millones de dólares aproximadamente. ¿Cómo es posible que la provincia teniendo 600 kilómetros con caminos pagados por el pueblo solo se le haya pasado a las vías una lengua de gato?", cuestionó Almeida.

En esta administración, la Prefectura ha multado por nueve ocasiones a Conorte y Concegua por el incumplimiento de disposiciones contractuales, la falta de mantenimiento vial, obras no ejecutadas, entrega de información incompleta, entre otras. Sanciones que suman un total de 29.1 millones de dólares, tal como lo contó EXPRESO el pasado 24 de septiembre.

Según los registros de la Prefectura, Conorte, que fue multada por 19,9 millones de dólares el pasado 23 de septiembre, debía realizar trabajos en la zona de rebasamiento del tramo Isidro Ayora-Pedro Carbo de la carretera Nobol-La Cadena. La obra tenía un valor de 4,9 millones de dólares. Además debía realizar una ampliación a cuatro carriles de la vía Guayaquil-El Empalme por 5,9 millones de dólares.

En el caso de Concegua, la última multa asciende a 5,9 millones de dólares por no ejecutar obras pactadas en el contrato ampliatorio del 17 de noviembre de 2017 correspondientes a la vía Durán-El Triunfo-Bucay. Según el Gobierno Provincial no se ha cumplido con la canalización de aguas lluvias al estero San Enrique, aceras, bordillos, cunetas y sumideros que tenían un valor de 282.603 dólares. La construcción registra un retraso de 630 días. La obra debió estar terminada en diciembre de 2018.

Joffre Campaña, abogado de Conorte y Concegua, dijo antes de que la Prefectura tomar esta decisión que las concesionarias no iban a pagar las multas impuestas por el Gobierno Provincial y que además ya interpusieron una acción de protección para evitar pagar por esas sanciones por incumplimientos que, indicó, nunca fueron notificados.

"Y no solo hemos presentado esta acción de protección, sino que presentaremos las que sean necesarias por cada una de las resoluciones ilegalmente dictadas. Las empresas concesionarias, además, iniciarán de inmediato los arbitrajes contemplados en el contrato, arbitrajes que no solamente tendrán la intención de explicar y alegar de estas barbaridades que he mencionado sino que buscarán que el contrato se cumpla hasta el último día más el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios por los daños que se están causando", señaló Campaña.

La defensa de las concesionarias dijo también que buscarán que la Prefectura pague los "varios millones de dólares" en deudas que mantiene con Concegua y Conorte por el pago de IVA, subsidio del peaje, entre otros. Deuda que sumarían más de 100 millones desde 2017.

La Prefectura ha señalado que esperará los 30 días que por ley le corresponden a las concesionarias para pagar las multas y luego de ese plazo iniciará las acciones legales anunciadas.