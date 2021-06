La Conaie medita su papel de opositor o no al Gobierno de Guillermo Lasso

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tiene un nuevo timonel. Leonidas Iza liderará, durante los próximos tres años, a la organización que aglutina a las nacionalidades y pueblos de todas las regiones del país. La figura del dirigente de Cotopaxi y uno de los protagonistas del paro de octubre del 2019 al frente de la mayor organización indígena pone, por lo menos, a pensar al Gobierno de Guillermo Lasso.

Si bien recientes declaraciones de Iza sobre la actual administración no han sido muy amistosas, voces externas e internas creen que ambos actores, Conaie y Gobierno, deberán analizar el papel que jugará frente al otro.

“La relación de la actual administración con el movimiento indígena no debe circunscribirse a determinados líderes ni a organizaciones políticas como Pachakutik. La relación debe ser mucho más amplia y extensa”, acota Dayana León, consultora y analista política, quien considera apresurado afirmar ahora si la Conaie será un nuevo frente de oposición o no al Gobierno. “Creo que Iza esperará el tiempo prudente que considere para tomar alguna postura frente al Gobierno actual”.

El analista político Juan José Pons considera que Iza debería tener claro que representa a una “minoría de la población” que no necesariamente representa el 100 % de los intereses del país. “Si bien la línea de Iza ha sido identificada como extremista de izquierda, supongo que una cosa es el discurso de campaña que exacerba los ánimos y atrae a la emotividad, y otra es la realidad de ser parte de una sociedad civil. En ese contexto, Iza tiene que encontrar los puntos de encuentro”, replica Pons. ¿Y si no se encuentran? “Se queda en minoría porque al final del día vivimos en una democracia”.

Jorge León, analista y consultor político, sí es de los que cree que si la Conaie siente que no se están cumpliendo sus aspiraciones, esto generará movilizaciones. “La piedra en el zapato no solo será en el Gobierno Nacional, sino también al movimiento Pachakutik en el caso de que no cumplan con sus ofertas de campaña”.

Una radicalización de la oposición no es algo que la subcoordinadora de Pachakutik (brazo político de la Conaie), Cecilia Velasque, ve posible. La postura de la organización, asegura, debe ser meditada y dialogada al interior antes de adoptar una. “Es necesario un diálogo y llegar a acuerdos”, recalca. Sin embargo, las prioridades de Iza parecen ser otras o al menos eso lo evidenció en sus breves declaraciones al conocer que es el nuevo presidente de la Conaie. La unidad del movimiento y estrechar los lazos con su hermana política, Pachakutik, está en su agenda. “He nacido en Pachakutik. No me he ido a ningún partido político... Por eso planteamos recuperar la unidad orgánica indisoluble entre la Conaie y Pachakutik”. Así empiezan los tres años de Iza.