Comunidad venezolana en Salcedo: "no nos pongan a todos en el mismo saco"

Una vez registrado el fallecimiento del bombero Hernán Tercero, quien perdió la vida a causa de una puñalada, el presunto responsable seria una persona extrajera que fue retenida por la ciudadanía después de perpetrado el hecho. Ante esta muerte violenta la Federación de Comunas Organizadas del Cantón Salcedo (Fecos) tomo la decisión de que en un plazo de 10 días deben abandonar el cantón Salcedo los ciudadanos de nacionalidad venezolana.

Uno de los pedidos realizados por la organización indígena fue que los comerciantes de las plazas y mercados, como los propietarios de los locales comerciales se abstengan de contratar a personas extranjeras sino amenazaron con dañar los productos.

Víctor Hugo Tercero, presidente de la Fecos dijo que en el caso de que no se cumpla la disposición no se hacen responsable de lo que vaya a pasar. “Si nosotros seguimos viendo aquí, no nos hacemos responsables. Ahí sí ya la gente actuará y quemarán vivo a esa gente” indicó.

Rechazó que cuando los ciudadanos acuden a pedir auxilio en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Salcedo no existen uniformados, explicó que una vez que fue retenido el presunto responsable de la muerte violenta en Salcedo, observaron que merodeaban personas de extrañas por lo que fueron a pedir ayuda a la Policía. “Eran las 14:00 y la UPC estaba abierta llamamos por reiteradas ocasiones y no hubo un solo policía” aseguro el dirigente indígena.

Salcedenses piden mayor presencia policial en el cantón para evitar hechos delictivos. GLORIA TACO

Comunidad venezolana en Salcedo

En el cantón Salcedo, de la provincia de Cotopaxi se asientan alrededor de 64 familias venezolanas quienes desempeñaban diversas actividades, según cifras proporcionadas por Mercis Estrada, coordinadora provincial de la organización Migrantes Sin Fronteras, a decir de estrada las personas extranjeras enfrentan retos y oportunidades, aportando al desarrollo local.

Mercis Estrada recordó que los migrantes venezolanos al ingresar al país deben respetar la normativa ecuatoriana. “Agradecemos a Ecuador por habernos abierto las puertas. Vinimos a trabajar y a aportar al desarrollo de este hermoso país”, comentó.

Sin embargo, también expresó su preocupación por los prejuicios y actos de xenofobia que enfrentan. “No se puede criminalizar a una nación por los actos de un individuo. No todos somos iguales, como tampoco lo son todos los ecuatorianos”, destacó, repudiando los actos de violencia.

Estrada enfatizó la necesidad de abordar la inseguridad de manera integral, evitando generalizaciones. Cuestionó quiénes estaban detrás de las bandas criminales responsables de delitos graves como sicariatos y extorsiones, y aclaró que no podía atribuirse exclusivamente a extranjeros. “La inseguridad afecta por igual a locales y migrantes”, subrayó. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad indígena para liderar esfuerzos contra la discriminación. “Dejemos atrás los prejuicios y construyamos juntos una convivencia pacífica”, instó.

Reacción ante crimen

El lamentable asesinato de un funcionario del Cuerpo de Bomberos generó indignación en la comunidad. Estrada reiteró su rechazo a la violencia y expresó su solidaridad con la familia afectada. “Ese acto fue repudiable, y debe ser la justicia quien tome cartas en el asunto. No obstante, este hecho no puede ser utilizado para estigmatizar a toda una comunidad”, sostuvo.

En respuesta a los acontecimientos, la organización anunció la creación de mesas de trabajo con actores sociales como la Defensoría del Pueblo y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Estas iniciativas buscan promover el diálogo y garantizar los derechos de los migrantes. “Estamos dispuestos a colaborar para que prevalezca la paz y la convivencia”, afirmó.

