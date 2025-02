¿Qué es la compensación por gastos de residencia que aumentó para los asambleístas?

En la última sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) antes del receso y la salida de los asambleístas a la campaña 2025, se aprobó una modificación en el reglamento para el pago de viáticos. Con el cambio, la Asamblea pagará $1.410 por compensación por gastos de residencia a los legisladores.

En la resolución del CAL se estableció que dicha compensación se otorgará a los asambleístas principales que no tengan vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito. Pero hay una condición para la entrega. No solo que no deben tener vivienda en Quito sino que su residencia habitual debe encontrarse a más de 60 kilómetros a la redonda del Distrito Metropolitano capitalino. El beneficio antes de esta resolución era de poco más de $ 1.200.

Pero en la decisión hay un punto clave. El beneficio habla los legisladores principales. Hay que recordar que el 23 de enero pasado, los legisladores alternos fueron principalizados ya que 98 asambleístas titulares salieron con licencia sin sueldo para hacer campaña por la reelección.

Aunque en el mismo documento, en su artículo 47 se señala que “las y los asambleístas suplentes y/o alternos que reemplacen legalmente a sus asambleístas principales, tendrán derecho a recibir subsidio por residencia, siempre que su remplazo sea igual o superior a 30 días consecutivos”.

Una Asamblea con suplentes

Los titulares del legislativo que van por la reelección terminarán la campaña el próximo 6 de febrero de 2025. Así se estableció en el cronograma de las elecciones 2’025 por parte del CNE. Sin embargo, los asambleístas principales regresarán el 10 de febrero, un día después de las elecciones.

Así, los suplentes no completarían los 30 días que establece la modificación del reglamento para pedir este tipo de compensaciones.

