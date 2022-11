En medio de intensas reuniones y los preparativos para defenderse ante los asambleístas, Hernán Ulloa dedicó ayer un tiempo para responder las inquietudes de EXPRESO. Aunque parece tener todo en contra, dice que confía en el resultado del juicio político.

¿Siente inevitable la censura y destitución de los cuatro consejeros de Participación?

Nada está escrito en piedra y menos sobre decisiones que deben tomarse en el poder político. Nos vamos a defender con altivez dentro de este proceso nulo y le explicaremos al país por qué este sesgo en contra de cuatro consejeros y las mentiras e infamias que van a arrastrar a que legisladores cometan errores en la votación. Pero aspiro a que el poder político reflexione y la consecuencia inmediata sea el archivo.

¿El objetivo político es tomarse los concursos de designación de autoridades?

No existe un objetivo político al sacar a los cuatro consejeros porque en este momento todo está consumado. Hemos logrado posesionar a las comisiones ciudadanas de selección para designar al próximo contralor, defensor público y a los próximos consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Hay un evidente sesgo que tiene como objetivo deshacerse de los consejeros que no nos dejamos controlar

¿Cuál es la garantía de que se mantenga lo actuado?

Esas comisiones ciudadanas están blindadas. No habrá un consejero, de los que vendrían, de ser el caso, que vaya a tomar la decisión de paralizar concursos porque tendrá responsabilidades en la Contraloría. Cada concurso ha demandado el gasto de logística, publicaciones, cadenas nacionales, entre otros.

Pero si los van a enjuiciar sin un informe de la Comisión de Fiscalización, ¿qué le hace pensar que, teniendo los votos de mayoría, respetarán lo que han avanzado en esos concursos?

Es posible con los votos, porque eso no conlleva a que como efecto inmediato tengan una responsabilidad sobre fondos públicos. Pero aquí existen gastos que el Estado a erogado y si ellos quieren quitar la transparencia para meter mano a esos procesos existirán responsabilidades posteriores.

¿En mayo asumirán nuevos consejeros del CPCCS, para entonces los actuales podrán designar las autoridades que restan?

Hay que tener claro que la autoridad de mayor interés y que ha ocasionado precisamente estos procedimientos políticos estériles es la designación del próximo contralor General del Estado. Pero la convocatoria ya se efectuó por cadena nacional, existen carpetas entregadas y de aquí en adelante lo que haga el poder político y los consejeros de minoría producirán afectaciones a los derechos constitucionales de los postulantes.

Tratar de frenar los proceso sería una decisión absurda y los consejeros antes deben analizar las consecuencias

¿Ha interpuesto o interpondrá alguna acción para intentar frenar el enjuiciamiento?

Prefiero no anticiparme a los resultados y, en este caso, cabe solamente el archivo en este juicio en el cual han precluido los plazos, el pleno no tiene la competencia para tratar, resolver y menos censurar y destituir consejeros. Si esto no pasa evaluaré, que es lo que corresponde en defensa de mi honor.

¿La falta de un informe de Fiscalización puede ser usado a su favor?

Esa es la prueba evidente de que no tienen sustentos jurídicos y legales para el juicio político. Sobre qué informe se va a enjuiciar a los consejeros. Es como querer juzgar a alguien sin el expediente y el dictamen del fiscal.

Los acusan de ser consejeros oficialistas con el objetivo de ubicar en los entes de control a personas afines al Gobierno.

Es una percepción que se ha ido cultivando como si fuese un virus de laboratorio con el objeto de manchar a los consejeros independientes. Nosotros no hemos sido respaldados en pollas electorales por el poder político y tampoco tenemos familiares en la Asamblea. Con eso se ha querido generar dudas de que los procesos han sido direccionados, pero lo niego categóricamente.