Una comisión de juristas analizará el anteproyecto de Ley que presentaron en Carondelet Pablo Lucio Paredes y Andrés Hidalgo, miembros de la Comisión Interinstitucional para la reforma del fondo de pensiones. Se trata de un documento que contiene, según Hidalgo, las reformas necesarias para que los ajustes al sistema de pensiones puedan convertirse en el futuro en ley.

Lo que ocurra en adelante ya sería el sector político el que decida cuál es el destino de este documento. Lo que sí han ratificado los comisionados que trabajaron durante seis meses en la elaboración de la propuesta es que existe la garantía que se respetan los derechos adquiridos por los jubilados irrestrictamente en todos los sentidos. Eso es: sus pensiones jubilares, ajuste por inflación y sus beneficios están absolutamente respetados.

Otro punto mencionado fue que es un documento técnico que reforma el sistema de pensiones no no tiene que ver con el sistema de salud para el que ellos recomiendan que se haga una nueva comisión también para que sea especializada y pueda atender el tema de salud en profundidad.

Hidalgo manifestó que se afinaron algunos elementos técnicos para mejorar temas como el seguro de desempleo, el ahorro por la cesantía, los fondos de reserva. Paredes contó que hay pequeños ajustes a la propuesta original.

Habían propuesto, por ejemplo, que la mitad de los fondos de reserva vuelvan a ser un fondo de ahorro. Pero, luego de dialogar con mucha gente quedaron que eso se aplicaría solo a los que están por encima del salario básico unificado y no para las personas que están por debajo porque su situación no le permite aportar para el ahorro.

Adicionalmente, mencionan que han equilibrando mejor lo que era su postura sobre los independientes en relación a los dependientes porque les ha parecido que estaban ofreciendo a los independientes cosas que eran diferentes de lo que tienen los dependientes.

Si no se hacen reformas al fondo de pensiones en algún momento la alerta es que habrá una 'quiebra progresiva' en unos cinco años. "No es que ese día le van a decir a gente ya no hay su jubilación pero le van a decir este año su jubilación solo alcanza para el 90 % de lo que usted recibió el año pasado y dentro de dos años solo alcanzará el 80% de lo que usted estaba recibiendo", advirtieron los comisionados.

Eso significa que sin las reformas progresivamente habrá una disminución de 10 % cada año de jubilación "porque simplemente la plata no alcanza, entonces hay que hacer la reforma y esperamos que si no se le toma en cuenta ahora que ojalá se tome en cuenta" por ejemplo en dos años.